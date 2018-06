Crisis sociopolítica en Nicaragua agudizó mala racha de la construcción

Mientras representantes del sector construcción confirman la paralización de varios proyectos privados y expresan su confianza en que la ejecución de proyectos gubernamentales permita minimizar los afectos de la crisis sociopolítica, el Gobierno asegura que ha licitado algunas obras y que no se han presentado oferentes.

Para este año la construcción proyectaba un crecimiento no mayor del 3 por ciento y ante las actuales circunstancias, aunque no quieren adelantarse a hacer estimaciones, no descarta una “contracción fuerte”.

El informe del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), que publica el Banco Central de Nicaragua (BCN), indica que en abril la construcción registró una caída de 10.7 por ciento y con ello, en los primeros cuatro meses del año (enero-abril) acumuló una contracción de 6.7 por ciento.

Además, la reciente actualización de afectaciones económicas realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) incluye a la construcción dentro de las nuevas actividades económicas en las que identificaron afectaciones por la crisis sociopolítica que vive el país desde el pasado 18 de abril.

Dos escenarios para el sector

Basado en el análisis de Funides, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri dijo: “en el primer escenario (si la crisis concluye en julio) el sector de la construcción perdería en términos de valor agregado 28.5 millones de dólares, lo que significaría un decrecimiento del sector construcción de -0.21 por ciento con respecto al 2017”.

En el segundo escenario (si la crisis se mantiene o agudiza durante el resto del año), “el sector de la construcción perdería en términos de valor agregado 77.4 millones de dólares con un decrecimiento de -0.6 por ciento respecto al año pasado… Pero la situación es cambiante muy rápidamente y estos escenarios podrían variar”, señala Aguerri.

Además, según ese análisis realizado por Funides desde el inicio de la crisis a la fecha en el sector construcción se han perdido 47 mil empleos. “El sector construcción ya venía siendo afectado y se esperaba que no alcanzara el crecimiento esperado. Desde noviembre del año pasado la inversión privada tanto extranjera como nacional venía bajando… y obviamente ha sido afectada como todos los sectores”, dice uno de los directivos de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), que prefiere no revelar su identidad.

Por su parte, Aguerri explica que en los proyectos privados existen diferentes situaciones. Algunos dueños han tomado la decisión de detener la construcción y “en otros casos que iban a iniciar y que estaban consiguiendo financiamiento tuvieron que detenerse por falta de financiamiento”.

Suspenden nuevos proyectos

También “existen otros casos donde hay contratos firmados que empezaron el movimiento de tierra y la segunda etapa fue cancelada. También hay casos que estaban en obra civil, algunos han tomado la decisión de finalizarla en otros casos no”, dice Aguerri.

Entre los proyectos del sector privado cuyo inicio ha quedado suspendido figuran varios centros comerciales y edificios de oficinas y otros. En cambio, algunos proyectos que ya se ejecutaban han reducido sus contratos para una segunda etapa.

Las obras de inversión que antes de la crisis ya estaban en fases más avanzadas se concluirán, pese a las dificultades que enfrentan los empleados para trasladarse a los proyectos y el atraso en el abastecimiento de los materiales de construcción, provocados por los tranques y otras circunstancias propias de la crisis.

Lo mismo ocurre con los proyectos del sector público que ya estaban en su etapa de ejecución, estos siguen avanzando pese a los problemas de logística que enfrentan por la crisis, confirma otro socio de la CNC, que también prefiere el anonimato.

Valorar plazos

Debido a estos atrasos, la CNC considera importante que los dueños de los proyectos, tanto públicos como privados, valoren que a las constructoras que están enfrentando estos problemas “se les debe reconocer el tiempo perdido, especialmente a los que se ubican en las zonas más afectadas”.

“Los contratistas han solicitado una suspensión temporal en tres o cuatro proyectos públicos por la dificultades de acceso. El problema está que en algunos casos las instituciones estatales no quieren reconocer la fuerza mayor, queriendo aparentar una normalidad que no existe”, señala Aguerri.

Con respecto a los proyectos nuevos, según el directivo de la CNC “desde enero de este año se detectó que todos los proyectos importantes del sector público, según el Programa de Inversión Pública y el Programa Anual de Contrataciones se licitarían hasta el segundo semestre del año, es decir entre junio y diciembre”.

Esperan licitación

Debido a ello el sector está a la expectativa de que inicien procesos de licitación, ya que según representantes del sector, los que ya iniciaron este proceso se están tomando “mucho tiempo para ser adjudicados, aunque eso no es nada anormal, hay mucha preocupación porque esa era la esperanza”, dice otro directivo de la CNC, que también pide no revelar su identidad.

Por su parte, la expectativa de Aguerri es que “superando la crisis -en todo lo que conlleva- luego de un adelanto de elecciones, la construcción privada se reactivaría al menos seis después de que existan elecciones. Sería una recuperación lenta”.

No hay oferentes, dice gobierno

E l titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta aseguró que se han licitado tres hospitales y las empresas no han mostrado interés.

“Estamos licitando tres hospitales, el de Bilwi (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte), el de Chinandega y el de León y seguramente en estas condiciones no hay oferentes y eso impacta el empleo por lo cual es importante dejar en claro que la urgencia principal es volver al orden, a la paz y estabilidad para que el país siga avanzando”, dijo Acosta en conferencia de prensa ofrecida el miércoles ante medios oficialistas.