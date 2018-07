Ortega ya está derrotado

Las protesta llevan más de 2 meses, el dictador Daniel Ortega cree que su apuesta por el cansancio y la represión masiva y sostenida esta por rendirle frutos, se equivoca otra vez. Se equivocó cuando mandó a golpear a los que protestaban por el incendio de Indio-Maíz, se equivocó cuando golpeó a los del plantón de Camino de Oriente, se equivocó cuando empezó la matanza y sigue equivocado. Ortega cree que esto es una guerra, y que se necesitaran 50 mil muertos para derrotarlo; también cree que una vez que “gane”, que la empresa privada volverá a su zona de confort, que los estudiantes volverán a clases sin mas sensaciones que el terror impuesto… en fin cree que puede seguir gobernando basado en aterrorizar y someter, que su despiadado desprecio por la vida de los nicaragüenses asusta y que preferiremos dejarlo quieto en su lugar que desatar su ira otra vez.

Miremos un poco a un futuro inmediato si Ortega logra mantener el poder: Pasara de la represión masiva a la represión quirúrgica, cárcel y ejecuciones sumarias incluidas; esto no provocará la inacción del pueblo. No van a dejar los padres que se lleven por sus hijos y nada pase, esto levantara el conflicto aún más y por desgracia lo puede llevar a otro nivel. Esto no es Cuba donde Fidel Castro construyó desde la cúspide de su popularidad el sistema que ha mantenido la tiranía por casi 60 años. Esto no es Venezuela donde las reservas de petróleo le permiten al Chavismo sostener dádivas y prebendas aun en su peor momento económico. Estos no son los años 80 donde los revolucionarios que le acompañaban estaban dispuestos al sacrificio extremo por defender la revolución en la que equivocadamente creían. Es decir Ortega reprimiendo solo acelerará su caída estrepitosa y aumentará la ira justa del pueblo.

En otro aspecto miremos el panorama económico, el régimen con el terror desatado desde el 18 de abril también desató la crisis económica y llevó al país a la parálisis económica. La caída el PIB es ya un hecho, pero ¿cómo recuperarse de esto? La palabra clave es confianza y ahora preguntémonos si en la condiciones actuales y en un futuro Ortega sería capaz de generar confianza, podrá ser factor de estabilidad, podrá evitar el aislamiento internacional producto de la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, evidentemente no lo es y no lo será ya nunca más, tendría que estar dispuesto a navegar en una economía en escombros; y no dudo que Ortega y Rosario Murillo estén dispuestos a hacerlo, pero ¿lo estarán sus allegados que han forjado inmensas fortunas y que estan acostumbrados a lujos y disponibilidad de recursos sin limites y que no estan acostumbrados a las presiones internacionales.

Otra cosa a tomar en cuenta es el comportamiento del sandinismo. No me refiero al Orteguismo, me refiero a ese sandinista de buena fe que equivocadamente ha creído en Ortega y que ahora se enfrentara al dilema moral de seguir apoyando un régimen que desprecia la vida de sus ciudadanos.

Ortega aun no lo sabe, tampoco sus seguidores más fieles, pero él ya esta derrotado porque de “ganar” tendría que gobernar en un país en escombros económicos y con una fragmentación social insuperable.

Y sus tropas represoras deben verse en el espejo de los militares argentinos, chilenos o guatemaltecos que fueron protegidos por sus respectivos regímenes incluso con amnistías, pero que 30 o 40 años después han sido llevados ante la justicia. Ellos se tendrán que preguntar: ¿Ortega estará aquí en 20 años para protegerme de ser encarcelado en mi vejez? Claro que no estará.

Ortega demuestra que no conoce lo que Nicolás Maquiavelo siguió escribiendo después de su muy famoso aforismo: “mas vale ser temido que ser amado”, Don Nicolás continua después de esto y advierte que el temor solo puede ser usado en casos extremos y muy temporalmente, pues de mantenerse o sobrepasarse provoca el odio y la ira del pueblo lo que hace imposible al príncipe sostenerse en su poder…Ortega ya se sobrepasó y ya no tiene mas remedio para sostenerse que mantener el terror lo cual lo asomara a la suma de todos sus miedos, ojala y no lleguemos a eso, ojala y encontremos una salida en el Dialogo, pero por desgracia la historia nos dice que los autócratas se percatan que deben retroceder cuando ya es demasiado tarde.