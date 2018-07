Miles de ciudadanos forman una cadena humana contra Daniel Ortega en Managua

Los nicaragüenses, que claman justicia y democracia para el país, salieron este miércoles para protestar en las calles de Managua, aunque fuese posible un ataque armado de paramilitares y de la Policía Nacional, que reprimen las manifestaciones ciudadanas.

Esta vez los manifestantes se apostaron sobre la carretera Managua-Masaya en una especie de cadena humana.

La población se ordenó de ese modo desde la rotonda Rubén Darío —ubicada contiguo al centro comercial Metrocentro en pleno centro capitalino— hasta la rotonda Jean Paul Genie.

Ciudadanos comienzan a concentrarse a las orillas de la carretera a Masaya para participar en la “cadena humana” convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia @laprensa #SOSNicaragua #GritoPorNicaragua pic.twitter.com/xMhiKC7WPV — Mario Rueda (@MarioRuedaNic) 4 de julio de 2018

El plantón fue convocado el lunes por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por los representantes de la sociedad civil en el Diálogo Nacional, que actualmente se encuentra estancado por la falta de voluntad de Daniel Ortega.

En el diálogo fungen como mediadores y testigos los obispos en aras de buscar una salida pacífica a la crisis que inició por la represión estatal a las protestas civiles, que hasta hoy han dejado más de 300 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos.

Autoconvocados detienen por minutos el tráfico en carretera hacia Masaya y cantan el Himno Nacional. @cinthyabri @laprensa pic.twitter.com/vZGqes9V67 — Cinthya Torrez (@cinthyabri) 4 de julio de 2018

La protesta inició a las 11:00 a.m. Entonces, las personas comenzaron a teñir de azul y blanco la carretera, con sus banderas de Nicaragua en mano y otras con vuvuzelas.

Los ciudadanos pidieron la renuncia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, del poder. “Que se vayan, que se vayan”, repitieron una y otra vez.

Juan Sebastián Chamorro, participante de la mesa de Diálogo Nacional de #Nicaragua, participa en el plantón de rotonda a rotonda #Managua. Llama a vencer el miedo a las calles @laprensa pic.twitter.com/Ijnr1tjyPh — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 4 de julio de 2018

El plantón transcurrió sin incidentes. El sábado 30 de junio, manifestantes que participaron en la Marcha de las Flores, en honor a los menores asesinados por el régimen, fueron atacados por tomatierras. Las tomas de propiedades privadas son alentadas por el partido de gobierno.

Represión orteguista

Por el ataque en la Marcha de las Flores murió un hombre y resultaron varios heridos. Sin embargo, la represión del régimen contra los ciudadanos ha estado presente con más dureza desde el 18 de abril, cuando iniciaron las manifestaciones en contra de Ortega.

La marcha más recordada es la del 30 de mayo, cuando se dio la masacre del Día de las Madres. Motorizados, francotiradores y policías dispararon al pueblo. El resultado fue 18 muertos, solo ese día.

El plantón fue respaldado por las principales cámaras empresariales del país.

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, dijo que decidieron hacer el plantón de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. para que los manifestantes salieran a su hora de almuerzo para protestar y no afectaran sus labores.

Decenas de ciudadanos salieron sin importarles el sol de mediodía, permanecieron sobre la carretera de pie más de una hora, mientras los automóviles sonaban sus bocinas en señal de apoyo.

“Continuar la lucha”

Una de las participantes fue Ivonne, quien solo se identificó de esa manera. Ella considera que las marchas y plantones son una forma de pronunciarse ante la masacre que ha sufrido la población y enfatizó que “hay que continuar en la lucha, a pesar de que estamos expuestos a morir (…)”.

Johana Ruiz, estudiante de Contabilidad, aseguró no tener miedo y dijo que participa en la actividad para exigir justicia y la renuncia de la pareja presidencial.

“No es justo, porque hasta niños han muerto y los niños no tienen culpa de nada”, expresó indignada la universitaria.

Marina Reyes, junto con su hija menor de edad y su madre en silla de ruedas, no se ha perdido ninguna marcha antigubernamental.

Empatía con madres

Reyes reconoce que han tenido que correr despavoridas de las marchas en la que han sido atacadas, pero las mueve la empatía con las madres que han perdido a sus hijos desde que comenzaron las protestas en abril. Danae Sequeira, de 26 años, ejecutiva de Ventas, aseguró que participará en las marchas hasta que Ortega se vaya del poder.

Paro no se descarta

En las redes sociales varias personas demandan al sector privado un nuevo paro nacional, como una medida para ejercer presión sobre el Gobierno, ya que este sigue sin pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar las elecciones; sin embargo, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo este miércoles —durante su participación en el platón—, que no se pueden crear expectativas que no sean correctas. “Con el hecho que haya un paro no es una llave mágica para que se detenga la represión”, dijo Aguerri, integrante de la Alianza Cívica.

El dirigente empresarial destacó el conjunto de acciones que se han desarrollado para que el pueblo se manifieste, como plantones y marchas, además de la presencia de organismos internacionales de derechos humanos en el país.

Juan Sebastián Chamorro mencionó que, desde que comenzó la crisis sociopolítica en el país, 215 mil empleos se han perdido en el sector privado.

En ese sentido, Chamorro explicó que esa ha sido una de las razones por las que no abusan del paro nacional, para evitar más perdidas económicas y de empleos, pero tampoco descartó que se realice otro, como el del 14 de junio.