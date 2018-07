Obispos reconsiderarán su continuación en el Dialogo Nacional, según Silvio Báez

El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, se refirió una vez más a la crisis y violencia que enfrenta el país y a la fuerte represión que ha sufrido este fin de semana los municipios de Diriamba y Jinotepe en Carazo, al igual que el barrio indígena de Sutiaba, León, y expresó que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) valorará la continuidad del Diálogo Nacional, que se podría reanudar esta semana.

En su homilía de este domingo, el obispo enfatizó que la Iglesia católica apuesta por el Diálogo Nacional como un camino para construir la paz y acudiendo al llamado que en “un momento de debilidad” hizo el Gobierno a los obispos del país. Sin embargo, señaló que públicamente no ha dado signos claros de “buena voluntad. De querer orientar al país por un nuevo sendero de justicia y democracia”.

“No podemos seguir sentándonos con los representantes de un Gobierno que miente”, dijo @silviojbaez en la homilía dominical que celebró junto a moseñor Miguel Mántica en la Iglesia Francisco de Asis #Managua @laprensa pic.twitter.com/fdzHLglp04 — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 8 de julio de 2018

Báez sentenció directamente que si el Diálogo Nacional se rompe, “ellos (Gobierno) serán los responsables” por su “intransigencia, dureza de corazón, la soberbia y la ambición de poder”.

La consideración del CEN de seguir o no con el Dialogo nacional, dijo Báez se debe a que sobre las mesas de trabajo está el futuro de la patria y “hay que ir con seriedad con buena voluntad. No podemos seguirnos sentando con los representantes de un Gobierno que miente, que no acepta su responsabilidad y que continúa atacando y masacrando a la población civil”.

“La iglesia esta convencida de que en Nicaragua no hay alternativa posible a la paz, la paz es el único camino. Pero la paz que queremos no vendrá por los discursos melosos de amor y reconciliación. La paz no vendrá simplemente por treguas momentáneas que son estrategias para ganar tiempo. La paz vendrá por la voluntad real de escuchar y dialogar, de reconocer los propios errores y estar dispuesto todos a construir una nueva sociedad”, enfatizó Silvio Báez durante la misa que celebró en la Iglesia San Francisco de Asís de Bolonia, Managua.

Frenar represión

Asimismo, Báez hizo un llamado a los ciudadanos a no ser imparciales, a no aceptar la “paz de los cementerios” y la de los “esclavos sometidos”, porque de ser así se estaría cayendo en complicidad de estructuras corruptas y un estado genocida.

Obispo @silviojbaez dijo que han querido mantener vivo el Diálogo Nacional, porque “sin el diálogo las cosas serían peores” y “se abren unos horizontes impredecibles” en #Nicaragua @laprensa pic.twitter.com/kPHbYExVa6 — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 8 de julio de 2018

Durante la homilía, Báez exhortó con nombre y apellido a Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz: “En nombre de Dios y la Iglesia católica, ni un muerto más. No podemos seguir llenando de sangre el suelo de la patria”.

El obispo auxiliar de Managua, una vez más, dejó claro que la Iglesia está de lado de las víctimas de violencia y condena a quienes “agreden y matan porque son ellos quienes tienen las armas”. La Iglesia está dispuesta a seguir exponiéndose para construir la paz que nace de la justicia de los derechos humanos, a pesar de las amenazas recibidas, advirtió.

Por otro lado, Báez reafirmó que “hoy más que nunca la Iglesia tiene una misión profética”, un trabajo que no es solo de los pastores, si no que también de todos. Finalmente llamó a “discernir y educarnos en la paciencia de Dios y a creer en la fuerza de la no violencia, en la fuerza pacifica”.