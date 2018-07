Everth Cabrera no baja la guardia en el beisbol mexicano

Un día después de perder su racha de cinco partidos consecutivos dando de hit desde el inicio del segundo torneo de la Liga Mexicana de Beisbol, el nicaragüense Everth Cabrera volvió a “tronar” este martes.

Cabrera se había ido de 4-0 el lunes, para acabar así con su racha, pero este martes bateó de 4-2, con una carrera anotada y una base por bolas, en la derrota de su equipo, los Leones de Yucatán, 4-2 frente a los Sultanes de Monterrey.

Cabrera, que jugó en el campo corto y fue primer bate de la alineación de Yucatán dejó su promedio de bateo en .448, por 13 imparables en 29 turnos al bate. Además, anota siete carreras y empuja seis.

Reyes en blanco

Por su parte, el otro bateador pinolero en este circuito afiliado a las Grandes Ligas y de nivel AAA, Elmer Reyes, se fue de 5-0, en la derrota de sus Olmecas de Tabasco 4-3 frente a Unión Laguna.

Reyes ha tenido un arranque un poco irregular en el torneo y en siete partidos batea para .250, por ocho imparables en 32 turnos.

El nica, que juega el campo corto y es segundo bate de los Olmecas, había tenido su mejor partido el domingo, cuando bateó de 5-3 con una anotada y una producida. En este torneo ya suma un jonrón.

Téller débil

Mientras tanto, el lanzador pinolero Carlos Téller, tuvo su presentación más complicada el martes, al no poder conseguir out en su relevo, en el que permitió dos hits y dio un boleto, aunque no aceptó ninguna carrera.

Téller había tenido tres trabajos buenos antes de esta presentación, en la que sumaba dos innings sin anotación, dos ponches y con solo un hit en contra.

Al no recibir carrera, el de origen leonés mantuvo su efectividad en 0.00.