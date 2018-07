CPDH solicitará Meseni verificar lo ocurrido con campesinos en Chontales

La Comisión Permanente de Derechos Humanos anunció que planteará al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una verificación de lo ocurrido en un sector aledaño a Santo Tomás, Chontales, tras la emboscada contra campesinos autoconvocados, el sábado después de haber desmontado un tranque en el Empalme de Lóvago.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, organización que asesora al Consejo de Defensa de la Tierra, dijo que hasta ahora desconocen la trascendencia de lo allí ocurrido.

“Nos han informado que hay muchas personas heridas, muchas persona que han muerto, que fueron rafagueadas, pero estamos en ese proceso, sabemos por ejemplo que algunos líderes del movimiento andan huyendo en las montañas de esa zona”, afirmó Carmona.

Todo hace indicar que esto es parte de la maniobra del Gobierno para comenzar a criminalizar a los líderes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil ellos se llenan con decir que son terroristas.

Uno de los integrantes del Consejo de Defensa de la Tierra, Henry Ruiz, aseguró que todavía la información no es precisa, en vista que después de la emboscada el sitio fue rodeado por policías y paramilitares por lo que no sigue siendo inseguro la visita a ese lugar. Ruiz dijo que solo tienen presunciones de que hay muertos pero dada la circunstancias que los paramilitares rodearon el área no se sabe qué ha pasado.

“Con exactitud no se sabe cuántos (campesinos) muertos hay, nosotros hemos hablado con algunos de ellos y eso es lo que nos han manifestado”, expresó Ruiz. Tras señalar que también conoce que hay campesinos heridos que han huido hacia las montañas, “porque si ellos salen a la carretera obviamente que son perseguidos o les pueden montar otra emboscada y los van a desaparecer, pero con exactitud dada las circunstancias no se sabe cuántos muertos hay, si hay una información es falsa”.

El lunes solo se conocía que una comitiva encabezada por el sacerdote de Nueva Guinea, padre Carlos Abea, viajaría a la zona.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, recibió denuncia “de campesinos asesinados en Lóvago”, de acuerdo a lo expresado a través de su cuenta de twitter por el secretario ejecutivo de ese organismo, Paulo Abrao.

Y recordó que cuando presentaron el informe en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), registraban 264 crímenes y hasta el sábado la CIDH contabilizaba 273 muertes. No obstante, no precisa si en la denuncia sobre la emboscada a los campesinos autoconvocados les reportaron fallecidos.