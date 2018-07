Erasmo Ramírez más cerca de volver a lanzar en las Mayores

Cuando el nicaragüense Erasmo Ramírez sintió una incomodidad en el hombro que lo privó de su apertura ante los Rangers de Texas el pasado 30 de abril, no imaginó que la dificultad era tan seria que lo mantendría alejado del montículo por los siguientes tres meses.

Pero un agudo dolor en el Teres Major, el músculo principal del brazo, el cual va adherido a la escápula y al húmero, lo envió a reposo, y luego, a un extenso proceso de recuperación, que no obstante, “va en la dirección correcta”, según el mánager de Seattle, Scott Servais.

Erasmo lanzará en una práctica de bateo el viernes un estimado de 35 a 40 disparos y si todo marcha sin problemas, hará una apertura de rehabilitación en Ligas Menores, para luego volver a la colina con los Marineros en las Mayores, donde lo están esperando.

“Me he sentido muy bien, no hay dolor y con la ayuda de Dios, espero estar de regreso pronto”, señala el nica con su optimismo habitual. El rivense no lanza desde el pasado 25 de abril, cuando perdió 6-5 ante Cleveland, en una salida en la que fue agredido con brusquedad.

Hasta el momento, Ramírez ha lanzado en dos sesiones de bullpen y en otros dos trabajos ante bateadores de los equipos Tacoma y Everett de Ligas Menores de los Marineros, el último de ellos fue el sábado. Antes, había trabajado el miércoles pasado, en una jornada fuera del box.

¿Cuándo va a volver?

“Al inicio o a mediados de agosto, creo que es una propuesta realista para su regreso si se mantiene libre de tropiezos”, afirma Greg Johns, de MLB.com. Ramírez comenzó a soltar el brazo desde el pasado 23 de junio y hasta el momento todo el proceso ha ido sin contratiempos.

“Después que lancé el fin de semana es lo mejor que me he sentido en casi dos meses. Ha sido mucho tiempo sin ver un receptor. Me siento muy bien y eso es lo que importa ahora”, dijo el nica al Tacoma News Tribune, ciudad sede del club Triple A de los Marineros.

En medio de una temporada en la que se han levantado muchas ilusiones en Seattle por el desempeño del equipo, las lesiones han jugado un papel clave para frenar el ímpetu del club, el que no obstante, sigue con la mira en la postemporada, aunque sea vía comodín.

Ramírez se fue a la lista de lesionados el 1 de mayo y aunque en aquel instante se marchó con cifras discretas (0-2 y 10.24) se estima que por su experiencia y lo mostrado el año pasado, es capaz de ayudar a Seattle en la segunda mitad de la temporada que está por iniciar.

“El brazo lo siento fuerte y solo es de esperar que se determine cuántas sesiones de bullpen y aperturas de rehabilitación voy a necesitar para recuperar mi límite de lanzamientos”, explica a LA PRENSA el tirador sureño, quien agrega que: todo va saliendo súper bien”.

Un año complicado

Aunque el récord de 1-3 y 3.92 que acumuló el año pasado con Seattle, tras aterrizar desde Tampa, no es en realidad impactante, Erasmo dio cierta estabilidad al staff de los Marineros. En 11 salidas lanzó 62 entradas y propinó 54 ponches, realizando trabajos llamativos.

Así que se pensó que este sería su año más grande en las Mayores desde su debut en el 2012. Sin embargo, su salud le flaqueó. Primero fue el torso, que alteró su preparación primaveral, y luego, el hombro, con la dificultad muscular que se ha tomado su tiempo.

De modo que 0-2 y 10.24 no es lo que Erasmo tenía en mente que haría en este 2018. Y menos los Marineros. Sin embargo, el nica solo ha lanzado 9.2 innings, en los que cede 14 hits, siete jonrones, con seis ponches y una base por bolas, cifras que reflejan un difícil 2018.

No obstante, el camino de regreso está en marcha y Erasmo cree que habrá tiempo para aportar.

Detalles de Erasmo

Afectado por un problema en el torso y luego en el hombro, Erasmo Ramírez solo ha trabajado en dos juegos este año y sus cifras son en realidad muy discretas.

Tiene 0-2 y 10.24 en 9.2 episodios, en los que permite 14 hits, siete de ellos jonrones (cinco en un juego) con una base y seis ponches. El año pasado acumuló 5-6 h 4.39 en 131.1 innings en Seattle y Tampa Bay.

En su carrera, Ramirez acumula 30-37 y 4.49, cifras muy cercanas a las conseguidas por el costeño Albert Williams, quien se marchó del beisbol con 35-38 y 4.24 en su carreras en las Grandes Ligas con Minnesota.