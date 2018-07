USAID anuncia 1.5 millones de dólares para apoyar la democracia y derechos humanos en Nicaragua

El administrador de la agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), Mark Green, anunció este viernes la aprobación de 1.5 millones de dólares adicionales para Nicaragua, destinados a apoyar la democracia y los derechos humanos en la nación centroamericana.

Green dijo que tienen conocimiento de lo que está sucediendo en Nicaragua, los reportes de la represión revelan el secuestro, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones.

Añadió que Estados Unidos está al tanto del ataque del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica y el arresto arbitrario de campesinos.

La ayuda estaría destinada a apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, líderes emergentes y medios independientes que están bajo amenazas constantes del régimen de Daniel Ortega.

La ayuda de la agencia a Nicaragua en términos generales representa unos diez millones de dólares, que fueron aprobados por el Congreso el pasado 24 de marzo.

El anuncio lo hizo durante una reunión con activistas comunitarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en la que participaron los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz Balart.

Green anunció la aprobación de fondos para ayuda humanitaria y asistencia a los desplazados de Venezuela por un monto que supera los 60 millones de dólares, 5 millones para Colombia, donde se han desplazado miles de venezolanos en busca de refugio.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen, dijo que en el caso de Nicaragua esperan destinar más ayuda humanitaria. “Todavía tenemos que hacer cada uno de nosotros una labor más activa de despertar la conciencia internacional y también americana. Venezuela ha recibido mucha atención, mucha condena internacional, dónde están las condenas (en contra del régimen) de Nicaragua, que es un país mucho más pequeño y que ha tenido mucho más muertos”, cuestionó.

La legisladora se refirió a las declaraciones del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que durante su discurso de celebración del 19 de julio, dijo que su país está dispuesto a “enviar revolucionarios” a Nicaragua para defender a Ortega.

“Es una cosa increíble, lo dicen claramente que lo que quieren es eliminar al pueblo que no están con ellos, matar a los disidentes, mas líderes estudiantes y encarcelar con los que no están de acuerdo. Lo dicen y después lo hacen. El mundo se tiene que despertar de lo que está ocurriendo en Nicaragua”, afirmó la legisladora, quien informó sobre el encuentro con Green en su cuenta de Twitter, apelando tanto a la situación de estos países y Cuba.

Ros-Lehtinen dijo que trabajan en la elaboración de un listado de propuestas de sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, involucrados en actos de represión desde que iniciaron las protestas en Nicaragua, el pasado 18 de abril, que ha dejado un saldo superior a los 351 muertos producto de la represión gubernamental, según organismos de derechos humanos locales.

La posibilidad de mayores sanciones también fue esbozada por el senador republicano Marco Rubio, quien denunció el pasado 19 de julio en su cuenta de Twitter que el gobierno Ortega Murillo continúa violando los derechos humanos con crímenes y secuestros. “Ahora les seguirán las consecuencias”.

“Los abusos contra los derechos humanos, asesinatos y secuestros de Ortega / Murillo continúan en Nicaragua. Ahora las consecuencias reales deben seguir. Presionaré por las sanciones de Global Magnitsky sobre las sanciones financieras directas y responsables contra cualquier líder militar que participe en estos crímenes”, anunció.

