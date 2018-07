Derrota ante Dominicana pone en problemas a Nicaragua en beisbol

Nicaragua sufrió una dolorosa derrota 3-2 ante República Dominicana en el torneo de beisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, y en lugar de meternos en la pelea por una medalla, caímos al fondo, superando únicamente a México.

El bateo nica, que había tenido una vigorosa reacción ante Venezuela, volvió a sus viejos males y reducido a tres hits, no se pudo contra Dominicana, que conectó 12 imparables y debió ganar con más comodidad el encuentro, pero el picheo pinolero se las arregló para sobrevivir en medio del peligro.

Cinco tiradores dominicanos, tres de ellos con experiencia en las Grandes Ligas, encabezados por el viejo conocido del beisbol profesional nicaragüense, Willy Lebrón, quien fue el ganador, mantuvieron a raya a Nicaragua, cuyo abridor, Berman Espinoza, también hizo un gran papel a lo largo de seis entradas, pero cargó la derrota.

Los dominicanos abrieron el marcador en la cuarta entrada con un hit empujador de dos carreras de José Rosario. Una de las anotaciones fue sucia por un error de Ofilio Castro en la segunda base.

Nicaragua se acercó en el quinto ante Lebrón, quien no había permitido hit, pero Ofilio prendió la mecha con un sencillo. Darrell Campbell fue golpeado y Renato Morales hizo avanzar a los corredores con un toque de sacrificio, sirviendo la mesa para que Janior Montes produjera una carrera con una roletazo al campo corto.

Juego duro

El 2-1 no se volvió a mover hasta el noveno episodio, cuando Dominicana anotó una carrera con un imparable remolcador de Darlin Germán, quien bateó de 5-5. Los quisqueyanos perdieron a dos corredores en las bases tratando de jugar agresivos y no hicieron más.

En tanto, el bateo nica había sido maniatado por completo por el relevista Juan Jaime, quien tiró con Atlanta en las Mayores en 2014 y 2015, Jaime retiró a siete bateadores en fila, ponchado a cuatro de ellos, y le entregó la pelota a otro ex bigleaguer, José García, para el cierre del noveno.

Nicaragua, que solo había dado un hit, presionó con un doblete de Jilton Calderón después de un out y sencillo de Ofilio. Campbell impulsó una con un batazo de escogencia y Renato Morales dio una rola a la tercera base para el out final.

Peligroso cierre

Con balance de 1-3, Nicaragua solamente supera en este torneo a México (1-4) y peligra caer al último lugar si no reacciona en el cierre, que será durísimo al enfrentar a Panamá, Cuba y Puerto Rico.

El ex bigleaguer Wilton López lanzará este jueves (9:00 a.m.) ante los canaleros. Una victoria podría evitar que terminemos en el sótano y garantizaría la presencia del equipo en el torneo clasificatorio a los Juegos Panamericanos. Si quedamos últimos, no vamos a ningún lado.