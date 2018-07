Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) le mandaron una carta al presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, en la cual lo emplazan a contestarles por escrito si aún los quiere como mediadores y testigos en el Diálogo Nacional, informaron fuentes religiosas.

Los obispos de Jinotega y de Estelí, Carlos Herrera y Abelardo Mata, respectivamente explicaron —por separado— que la CEN quiere una respuesta clara de Ortega para poder valorar si continúan como mediadores o convocan a reanudar las conversaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“El señor Daniel (Ortega) no reunió a sus seguidores en una plaza para llamarnos a ser testigos y mediadores, lo hizo por escrito. Si él ya no quiere nuestra presencia porque no pudo manipularnos (como, en efecto, lo pretendía), tiene que hacerlo por escrito y justificar sus razones. Allí se revelará una vez más la verdadera intención de este señor de la mentira. Que no nos hable desde la manada, sino de frente y fije sus razones”, expresó Mata.

La Conferencia Episcopal se reunió este lunes. Los obispos abordaron su papel de mediadores en la Mesa del Diálogo tras la acusación de Ortega, que los llamó “golpistas” en el acto de la conmemoración de la Revolución Popular Sandinista, el reciente 19 de julio.

Herrera, de la Diócesis de Jinotega, explicó vía telefónica que la decisión fue “mandarle la carta al señor presidente para que (nos diga) si en realidad niega o confirma nuestra presencia (en el Diálogo) Nacional”, pues con base en esa respuesta los obispos podrán decidir si se retiran o convocan a reanudar las conversaciones.

El 25 de abril pasado, al sentirse acorralado por las protestas en todo el país, que exigían su renuncia ante la brutal represión de la Policía a las manifestaciones, Ortega invitó a la CEN a ser mediadores del Diálogo Nacional entre su gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Los obispos aceptaron pero exigieron cesar la violencia contra los civiles, lo cual el Gobierno ignoró. Más de 351 muertes, miles de heridos y cientos de detenidos se cuentan en 99 días de represión.

Ortega acusó a los obispos de “golpistas” por haberle planteado el adelanto de las elecciones como salida democrática a la crisis. Pero cuatro días después, en entrevista a Fox News, Ortega dijo que “no hay ningún problema con la Iglesia”.

Iglesia no se callará

El Ejecutivo de Daniel Ortega ha emprendido una campaña de difamación contra los obispos y sacerdotes y varias parroquias han sido profanadas por turbas y paramilitares orteguistas. A pesar de ello, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la CEN, dijo el domingo pasado que esperaban poder convocar al Diálogo, porque siguen creyendo que es la vía para lograr solucionar la crisis en el país.

El obispos de la Diócesis de Estelí, monseñor Abelardo Mata, uno de los más críticos de Ortega, afirmó ayer que a pesar de las agresiones, la Iglesia seguirá repudiando la represión a la población civil. “Nuestra vocación es en favor de la persona humana”, agregó.

Convocan a peregrinación

Movimientos de la sociedad civil y universitarios convocaron a la población a participar en la Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la verdad y la justicia, el próximo sábado 28 de julio, para expresar el apoyo a los religiosos ante las agresiones físicas y las difamaciones que sufren de parte del Gobierno. El punto de concentración es la rotonda Jean Paul Genie, a las 10:00 de la mañana, y se dirigirán a la catedral de Managua.