Orteguismo ordena barrida de personal en hospital regional de Jinotepe, Carazo

La represión del gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega Saavedra, contra los trabajadores de la salud de Nicaragua continúa imparable a través del Ministerio de Salud (Minsa). Este sábado se conoció que unos cuarenta médicos fueron despedidos sin justificación del Hospital Regional Santiago, de la ciudad de Jinotepe, Carazo. La notificación la recibieron por medio de una carta de despido que tuvieron que firmar.

“El doctor Álvaro Urroz (subdirector del centro asistencial) nos dijo que nosotros (los despedidos) participamos en la toma del hospital (a inicios de este este mes) y que firmáramos la carta y que nos retiráramos inmediatamente”, aseguró Aliseth del Socorro Barreras Reyes, secretaria clínica de dicho hospital, quien fue despedida después de 28 años de laborar en el centro asistencial.

En el Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello (Heodra) de León fueron despedidos este viernes alrededor de cuarenta trabajadores, entre médicos de prestigio, enfermeras, laboratoristas y de otras áreas.

Las autoridades de ambos hospitales no citan justificación especifica ante la decisión tomada, que se presume llega directamente del MINSA. Las cartas en la que se les informa que prescinde se su trabajo también añade que se procederá a realizar trámite de liquidación final que en ley le corresponde.

No les pagarán julio

Barreras consideró una “injusticia” lo sucedido “porque nosotros somos libres de expresarnos y ellos no tienen por qué reprimirnos por lo que sentimos. Están como en el tiempo de la guardia (somocista) de corrernos así sin más”. Entre los despedidos están cirujanos especialistas, personal administrativos y de mantenimiento.

La denunciante manifestó que Urroz les aseguró que no les van a pagar el mes de julio como medida de represión, por lo que los galenos procederán a ejercer presión para que sean reintegrados a sus labores cotidianas, porque aseguran que no existen causales legales para ser despedidos y que los mayores perjudicados también serán los pobladores del departamento, porque algunas especialistas no estarán atendiendo en este centro asistencial.

Comentó que inexplicablemente la dirección del hospital está a cargo de Urroz, y no del director Faisal Eslaquit, quien desde finales de mayo pasado no se le ha visto en dicho centro. Se presume que fue enviado de vacaciones.

Se maneja que en el Centro de Salud y Escuela de Enfermería Silvia Ferrufino de Jinotepe, también se dieron despidos de trabajadores. Se desconoce el número de afectados.

