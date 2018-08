Versos en defensa de la vida, la paz y la justicia

Que el pueblo no mate al pueblo

Oración por Nicaragua

(Al heroico pueblo de Sandino. A Ernesto, Claribel, Sergio, Francisco, Gloria, y a los miles de Ernestos, Claribeles, Sergios, Franciscos, Glorias y a la única Gioconda, que lucharon unidos con poemas y sueños. Raúl Zurita, poeta chileno)

Raúl Zurita

Que el pájaro Guardabarranco no mate

al pájaro Guardabarranco

Que la llanura no mate a la llanura

Que el río no mate al río

Que Juan no mate a Juan

ni Luis mate a Luis

Que no maten de nuevo a tus muertos.

Que no asesinen de nuevo a tus asesinados

Que tu carne no mate a tu carne

Que el mar no mate al mar

No tú Nicaragua

No tú Nicaragua

No tú Nicaragüita

niña mía

Hija ensangrentada

Que no mate el aire al aire

Que no mate el viento al viento

Que no mate el cielo al cielo

que las estrellas no maten a las estrellas

Que el pueblo no mate al pueblo

No tú Nicaragua

No tú Nicaragua

No tú Nicaragua

Que no sea tu sangre la asesina de tu sangre.

Dos niños buscaban a su padre

Carlos Tünnermann Bernheim

A doña Elea Valle

La inminente desgracia

sin piedad los perseguía.

De comunidad en comunidad

anduvo la familia perseguida y acosada.

Silibila, Yaoya, San Antonio Su Sú en el Caribe,

fueron testigos de su angustia.

Un día, el padre pide ver a sus hijos

tras dos años de andar enmontañado

Francisco, de apenas doce años,

y Yojeisel, adolescente de dieciséis, saltan de alegría

vislumbrando el encuentro

con el padre ausente.

Largo es el camino que deben emprender.

La madre presiente la desgracia

y ruega que no vayan.

El amor filial se impone,

y los niños salen en busca de su padre.

La muerte siniestra les aguarda

en la boca de los brutales fusiles.

La tarde de aquel sábado premonitorio

en San Pablo 22 de La Cruz de Río Grande,

fue testigo del jubiloso encuentro,

del abrazo filial del padre con sus hijos.

La muerte siniestra les aguarda

en la boca de los brutales fusiles.

Cae la noche.

Los niños, cansados, duermen apacibles

acurrucados a su padre,

que anda con otros dos rearmados.

En la madrugada del domingo

los sorprende la infernal patrulla.

La orden siniestra de aniquilamiento

la escupen la boca de los brutales fusiles.

El niño Francisco y la adolescente Yojeisel,

tras salvajes torturas,

son también asesinados.

Lanzados a fosa común,

por salir a buscar en la montaña

el abrazo amoroso de su padre.

¿Por qué mata el hombre?

Héctor Avellán

Abril es el mes más cruel: engendra

lilas de la tierra muerta, mezcla

recuerdos y anhelos, despierta

inertes raíces con lluvias primaverales.

(T.S Eliot, La tierra baldía)

Los animales más leves en su ser

van por ahí reproduciéndose,

se comen con voracidad la vida

para vivir

y son capaces de amar

hasta la muerte

¿Por qué mata el hombre a su hermano?

Bajo el mismo cielo crecen los hombres,

unos junto a otros

hombro a hombro luchan cada día

van poniendo fronteras

van despertando al poder

y poco a poco se vuelven sordos al corazón que les late

Hay una frecuencia oculta que les une

Una señal que se va perdiendo

¿Qué busca el hombre bajo la uña de su hermano?

¿Qué quiere encontrar al hurgar en su herida?

¿Qué quiere oír en su llanto?

¿De qué se llena su corazón con las súplicas de su hermano?

¿Qué quiere ver florecer en la bóveda de su cráneo?

¿Qué alimento es el miedo para el alma del hombre?

Busca acaso el hombre la vida en otro hombre,

en su hermano,

porque quizá el que mata ya está muerto.