Paramilitares orteguistas ahuyentan a los turistas de Nicaragua

La presencia de paramilitares, la poca actividad nocturna, así como la reducción de la frecuencia de vuelos y la suspensión de algunas aerolíneas evidencian que Nicaragua no ha vuelto a la normalidad, advirtieron este martes empresarios ligados al sector Turismo.

“La situación no se ha normalizado porque vemos que las mismas líneas aéreas están readecuando su frecuencia de viajes porque el turista no está viniendo, ese es un síntoma claro de que no hay normalidad en el sector turístico”, sostuvo Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).

Valenti señaló que la activación del turismo después de que termine la crisis (que hasta hoy arriba a 113 días) será una tarea difícil.

“En primer lugar para que el turismo interno se pueda mover tienen que salir de circulación los paramilitares, porque con paramilitares la gente no sale porque tiene miedo y la actividad nocturna no se normaliza por lo mismo”, comentó Valenti.

En las principales ciudades del país aún se mantienen encapuchados asediando a la población, lo que ahuyenta el turismo. Al mismo tiempo a diario se reportan desapariciones forzadas, asesinatos, robos y violencia, lo que ha ocasionado el éxodo de miles de nicaragüenses.

René Sándigo, vicepresidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Nicaragua (Hopen), explicó que dada la situación actual el Turismo aún no levanta cabeza en Granada, pese a que julio y agosto es la temporada alta de captación de turistas europeos y norteamericanos.

“Además de la crisis hay otras cosas que nos afectan… ya viene el aumento del salario mínimo en septiembre, no tenemos ahorita cómo pagarles (a los trabajadores) y estamos pensando cómo vamos a hacer en septiembre; dos, el tema de la energía: ahorita los hoteles, a pesar de que están cerrados, los recibos de luz no bajan, más bien se mantienen altos y tres, el tema de los bancos; con algunos han sido más flexibles, con otros no, pero no significa que te van a borrar la deuda”, dijo Sándigo.

De igual forma el Turismo se ha visto afectado en distintas parte del país, como León, donde los extranjeros también habían invertido en negocios, que hoy están cerrados. En Rivas, uno de los departamentos más visitados por sus playas, también se resiente el retiro de los turistas.

Reyna Trigueros, presidenta de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur) de San Juan del Sur, afirma que “el boom del turismo extranjero”, que hasta antes del 19 de abril colmaba las playas, calles y hoteles de San Juan del Sur, sigue ausente en esa ciudad turística y los propietarios de negocios turísticos no ganan ni para pagar los altos recibos de energía eléctrica y otros servicios básicos.

Campaña de Intur

Recientemente el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), anunció el lanzamiento de la campaña internacional Visitemos Nicaragua libre, gracias a Dios, la cual José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo desconocer.

“No conocemos cuál es esa campaña, de nuevo yo creo que los números son clarísimos, si hubiera esa posibilidad lo que estuviéramos viendo es algo contrario a lo que estamos conociendo de cada una de las líneas aéreas… lo que estamos viendo es que cada vez va a ser más difícil atraer turistas al país ante esta situación de cierre de las diferentes líneas aéreas”, sostuvo Aguerri.

Ojos que no ven…

Mientras este martes al mediodía, la vicepresidenta designada Rosario Murillo invitó a promover el turismo local, “ese turismo que también afectaron los golpistas. Golpearon y dejaron en el desempleo a muchas familias, pero vamos a recuperarnos, tengamos fe, sabemos que Dios mueve a Nicaragua hacia la prosperidad. Ellos destruyeron el Turismo, que paguen por sus crímenes. Ellos destruyeron la imagen de Nicaragua, que paguen por sus crímenes”.

Hasta junio la pérdida en el sector turístico superaba los 230 millones de dólares y de continuar indefinidamente la crisis en el país se espera que las pérdidas sean mayores, en uno de los sectores que ha generado mayores divisas a la economía del país.

Turoperadoras

Debido a la crisis, de las 45 turoperadoras que aglutina la Asociación de Turoperadores de Nicaragua (Antur), 15 han cerrado temporalmente.

Claudia Aguirre, presidenta de Antur, señala que mientras todo el Turismo esté paralizado, las turoperadoras también se ven afectadas, de manera que parte del personal calificado del sector, tras meses de desempleo, ha migrado, principalmente a Costa Rica.

“Hasta la fecha registramos un 90 por ciento de cancelación de servicios o de reservaciones que teníamos para esta temporada, ¿por qué tenemos esto? Porque tenemos advertencia de viaje, donde se recomienda no venir al país y tenemos advertencia de distintos países que le dicen al flujo de turistas que Nicaragua no está en condiciones para recibir visitantes, por las condiciones que ya todos sabemos”, dijo Aguirre.

Sin actividad nocturna

Una de las situaciones que evidencian la inseguridad que se vive a raíz de la crisis generada desde el pasado 18 de abril es el comportamiento de la actividad nocturna, que hasta la fecha no se ha logrado reanudar como antes. René Hauser, presidente de la Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares (Canires), sostuvo que varios restaurantes están probando atender hasta las 9:00 de la noche, “pero aducen que por las noches todavía hay poca o ninguna afluencia de clientes”.

Hay insistencia del desmantelamiento de los paramilitares, que es parte de esa normalidad que se está convirtiendo en una realidad: tener en diferentes carreteras y ciudades del país a estos paramilitares, encapuchados”, dice José Adán Aguerri, presidente del Cosep.