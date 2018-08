Angel Obando intenta un cierre fuerte en Dominicana

Un récord de 1-3 y 3.82 seguramente no es lo que Ángel Obando esperaba de sí mismo cuando saltó al beisbol profesional. Quizá los Yanquis tampoco visualizaron algo igual. Sin embargo, la realidad está ahí, más allá de nuestras propias consideraciones.

Firmado en febrero pasado, Obando aterrizó en la academia de los Yanquis en República Dominicana con un estimable recorrido en el beisbol nacional. Incluso, hizo la Selección Nacional que se enfrentó a Cuba y lució bien.

Pero el nica, conocido como el “Buhito”, inició con pie izquierdo. Se lesionó (tendinitis) al arrancar los entrenamientos y se mantuvo fuera de acción un buen rato. Ahora ha jugado en diez partidos de una liga que termina en dos semanas y trata de cerrar fuerte.

“Me hubiera gustado tener un mejor balance, pero no lo he hecho mal. Tuve dos salidas malas, pero he reaccionado y me siento bien. También me ha faltado suerte. A veces no he tenido respaldo ofensivo o aparece un error, pero eso es parte del juego”, explicó.

En la campaña, Obando, de 19 años, ha lanzado 35.1 innings, en los que admite 22 hits, uno de ellos jonrón, con 15 carreras permitidas, 18 bases y 29 ponches. Tiene un whip de 1.13 y los contrarios le batean para .179 hasta ahora.

“Los entrenadores me dicen que lo estoy haciendo bien. Hay aspectos que ellos evalúan y que no se aprecian a simple vista en las estadísticas, y eso tiene peso. Pero claro, yo tengo que hacerlo mejor y ese es mi propósito cada día”, aseguró el tirador.

Ángel ha lanzado rectas entre 89 y 92 millas, con disparos ocasionales a 93, pero lo que en realidad impacta en su repertorio es su cambio y su curva, dos envíos que maneja con gran precisión y que pueden empujarlo fuerte a través de las Menores, pero debe mejorar su recta

Hace unas semanas, se valoró enviar a Ángel Obando a EE. UU. pero al no disponer de una visa lo sacó de la lista de candidatos.

“En un momento se habló de eso —ir a EE.UU—, pero me dieron cita para finales de agosto y eso ya no me servía porque las ligas de novatos están terminando, vamos a ver qué pasa”, dijo Obando.