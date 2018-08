Miguel Mendoza: “No puedo despreciar un nacatamal los sábados”

Miguel Mendoza, el cronista deportivo de 48 años es originario de Camoapa. Llegó a Managua en 1989 a estudiar Periodismo y se quedó. Desde hace 23 años es una de las voces del programa radial Doble Play.

Recientemente fue declarado non grato en el Estadio Nacional Dennis Martínez lo que considera que “no va a ser para toda la vida… Creo que este país no puede vivir en crisis. Vamos a recobrar la normalidad”.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Me encanta reportear, llevar la noticia. Dar la primicia.

¿Qué ha sido lo más difícil en los últimos meses de crisis?

Perder amistades por el asunto de política… no debería de ser así.

Mala palabra favorita…

Digo muchas malas palabras. El hijueputa como de bróder.

¿Qué es lo primero que ve en una mujer?

(Ríe) Me la pusiste difícil. Creo que me gustan las caras bonitas y después le veo el resto.

El último libro que leyó.

El último de (Edgard) Tijerino, de Roberto Clemente.

¿Qué comida no puede rechazar?

Un nacatamal los sábados y arroz aguado cualquier día.

Defínase en una palabra.

Esforzado.

¿Qué quería ser cuando era niño?

Me soñaba siendo un buen pelotero. Y desde muy joven se me “metió” ser cronista deportivo. Estoy en lo que siempre me gustó.

¿Qué lo hace feliz?

La sonrisa de mi hija Alejandra y cuando veo a mi mamá.

¿Invierno o verano?

La lluvia me transporta a mi pueblo y los juegos de infancia con los amigos.

Su mayor virtud.

Creo que soy buena gente.

¿Algún miedo o fobia?

Le tengo temor a las culebras.

¿Qué personaje nicaragüense le gusta?

Carlos Mejía Godoy me fascina cómo canta, su personalidad y lo que representa… Me duele mucho lo que le está pasando ahorita (exiliado en Costa Rica).

¿Facebook o Twitter?

El Facebook porque te permite ampliarte más…

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

Mi teléfono (ríe). No lo dejo por nada.

Si fuera presidente por un día, ¿qué haría?

Como solo un día voy a estar de presidente y el clavo va a ser para el próximo, le subiría el salario a todos los trabajadores del país.