Sandor Guido será el mánager de León en la Profesional

Varios de los legendarios peloteros leoneses como Julio Medina, Henry Roa, Julio Vallejos y Panal Delgado, han tenido el mando de los felinos y hasta el momento ninguno ha podido conseguir un campeonato. ¿Podrá Sandor Guido hacerlo diferente?

Sandor, quien en diciembre cumple 40 años de edad y todavía es pelotero activo en el Pomares, fue anunciado como el mánager de los Leones de León de la Liga de Beisbol Profesional Nicaragüense (LBPN).

Lea además: Bryan Torres y Rodolfo Bone fueron los nicas más destacados en la Liga de Verano de República Dominicana

“Si uno no toma el reto no se dará cuenta sí puede, y yo me siento capaz de cumplir este reto porque llevo muchos años jugando, he estado al lado de grandes mánagers y he estudiado el juego”, apunta Sandor, quien además se siente bien acuerpado con técnicos de mucho prestigio como los hermanos Henry y Yáder Roa, más Panal Delgado, Vicente Padilla y Oswaldo Mairena. No se descarta que Padilla se anime y tome un rol de lanzador relevista en el equipo.

“Me siento honrado con esta oportunidad y creo estar bien acompañado con los técnicos que tenemos, y creo que ya es hora de ir diciéndole adiós a mi carrera como pelotero. Quizá tengo la edad para seguir jugando, pero se debe tomar en cuenta que he tenido una carrera agotadora, de muchas lesiones y la que además combiné con mis estudios, y ahora con mi trabajo”, valoró Guido, quien es de los pocos jugadores con una carrera universitaria y ejerce la profesión de cirujano dentista.

Sandor confía que logrará armar un equipo competitivo. De momento, tiene la base del año pasado con jugadores como Ofilio Castro, Renato Morales, Dwight Britton, Arnol Rizo, Benajmín Alegría, Iván Marín y Juan Carlos Urbina.

También: Erasmo Ramírez estuvo magistral en su primera victoria de la temporada en Grandes Ligas

Confirmado

La próxima edición de la Liga Profesional inicia el 30 de noviembre y concluye en enero.

Se mantienen los cuatro equipos de la temporada anterior: Bóer, Rivas, Chinandega y León, con un calendario de 24 partidos en su etapa regular, con juegos todos los días, excepto lunes.

El equipo de primer lugar clasifica directo a la gran final, mientras que el segundo y el tercero van a un playoffs de cinco juegos.

Cinco jugadores extranjeros será el máximo por equipo.