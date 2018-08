Daniel Ortega: “Organismos de la ONU son un instrumento de la política de la muerte”

Daniel Ortega, presidente designado por el poder electoral, reaccionó furibundo en contra de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tildando al organismo de “infame”, por su informe en donde desnuda la serie de violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno nicaragüense con la represión y represalia en contra de las protestas ciudadanas.

El Gobierno además formalizó su protesta en un documento ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), acusándole de “parcializado y sesgado”, ante la denuncia sobre los graves señalamientos de que fuerzas paramilitares y grupos de choque en coordinación con la Policía han matado, torturado, violado y cometido desapariciones forzadas de manifestantes.

El miércoles en un acto partidario, Ortega descalificó a los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales diciendo que “no actúan con justicia”, y les acusó falsamente de obviar en sus reportes a los policías y simpatizantes sandinistas muertos durante los meses más fuertes de represión armada a las protestas que estallaron en abril.

“Si el torturado es sandinista no existe (…) En sus informes estos asesinados, estos torturados, estos desaparecidos no existen. Los 22 policías asesinados no existen. Para ellos los terroristas golpistas son unos angelitos que no torturaron a nadie, no mataron a nadie”, dijo Ortega en una concentración de fanáticos y empleados públicos.

El informe de Naciones Unidas desacredita la versión del ejecutivo nicaragüense de que la protesta que estalló el 18 de abril fuese con fines golpistas, y en cambio, deja muy claro que la represión provocó más de trescientos asesinatos, miles de detenciones y persecución contra los disidentes de Ortega y Rosario Murillo.

Más insultos

Ante el duro reporte y el llamado de Naciones Unidas a la comunidad internacional a actuar ante la violación a los derechos humanos en Nicaragua, Ortega intentó desacreditar a la Comisión de Derechos Humanos del organismo de ser “un instrumento de la política de la muerte, del terror y la mentira, de la infamia”.

“Son infames… Para ellos no existieron los tranques, ignoran totalmente las muertes provocadas por los golpistas asesinos que vinieron a romper la tranquilidad de un pueblo, que vinieron no solamente a matar, a trabajadores del Estado, a sandinistas, a destruir hospitales, escuelas, sino a destruir la economía de nuestro país, para intentar desaparecer la Seguridad Social. Por eso se lanzaron con tanta rabia, como perros rabiosos buscando cómo destruir a Nicaragua”, fue parte del discurso de odio de Ortega.

“Recibe” las firmas que piden “justicia”

Durante el acto partidario, la Juventud Sandinista le entregó al presidente designado varias cajas con las supuestas firmas de 524,363 nicaragüenses “que piden justicia por las 198 muertes” que según el ejecutivo son policías y sandinistas, negando a los civiles, estudiantes y campesinos asesinados por las hordas de policías y paramilitares orteguistas.

“Estos crímenes no pueden quedar impunes”, advirtió Ortega al anunciar que esas firmas “se los haremos llegar a los ciegos de los organismos de los derechos humanos de Naciones Unidas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo el reclamo oficial al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en un documento fechado el 26 de agosto, en donde “rechaza la manipulación irresponsable” de ese organismo, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las cifras de fallecidos en el contexto de lo que el Gobierno insiste fue “intento fallido de golpe de Estado”.

En el documento además defendió el actuar represivo de la Policía contra quienes participan y apoyan las manifestaciones pacíficas que exigen la renuncia de Ortega.

“Rechazamos las ligeras e infundadas afirmaciones en contra del Estado de Nicaragua y en particular, en contra de la Policía Nacional, basadas en simples denuncias de hechos no esclarecidos y que aún se encuentran en proceso investigativo por las autoridades competentes del país”, expresó el ejecutivo ante el Oacnudh.

El informe de Naciones Unidas denuncia como las fuerzas policiales coordinadas con los paramilitares armados con equipos y armas militares, incluyendo armas de alto calibre como el AK-47 y fusiles de francotirador Dragunov, ejecutaron el plan “operación limpieza” en el que dispararon contra las manifestaciones en los tranques.

Para el Gobierno, los señalamientos contra la Policía no son creíbles: “El denominado informe al referirse al desmantelamiento de dichos ‘tranques’ por parte de miembros de la Policía Nacional, lo hace de manera malintencionada con el nombre de ‘operación limpieza’, pretendiendo criminalizar, deslegitimar y estigmatizar las funciones constitucionales de la Policía Nacional”.

¿Ortega aún quiere a la ONU como mediadora?

Antes de su discurso de odio y descalificación contra las Naciones Unidas, Ortega había buscado su apoyo como mediador en el fallido Diálogo Nacional.

En una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, el pasado 30 de julio, Ortega dijo que había buscado contacto con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“Hemos tomado contacto con el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres), con diferentes organismos internacionales y lógicamente con el cardenal (nicaragüense Leopoldo) Brenes. Estamos esperando el momento”, señaló Ortega en la entrevista.

Días atrás, el 19 de julio, el secretario general de la ONU recibió al canciller nicaragüense Denis Moncada, para analizar la crisis que vive el país.

Y antes del furibundo discurso de Ortega contra Naciones Unidas, el canciller Moncada el pasado lunes visitó a Guterres, quien le planteó la opción de diálogo inclusivo como medida para solucionar la grave crisis de violaciones de derechos humanos.

Extiende cacería de opositores a Costa Rica

Daniel Ortega extenderá la cacería de opositores hasta Costa Rica, ya que ayer anunció que pedirá la lista de los nicaragüenses que han pedido asilo en ese país. El gobierno costarricense registra unas 26 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses huyendo de la violencia y la falta de empleo por la crisis sociopolítica. “Y qué le podemos decir a los que se sienten libres de pecado, que pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener”, dijo Ortega.

Luego el mandatario amenazó con “proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo refugio”, para que sean deportados a Nicaragua.

“(Vamos a) decirle que vean: de todo ese listado son estos nada más que tienen acusaciones por delito, porque torturaron, porque mataron, porque destruyeron, porque quemaron. Se lo vamos a decir con toda claridad, y si ellos los quieren dejar allí en Costa Rica pues que los dejen en Costa Rica, porque eso sí, esos que están identificados porque cometieron crímenes, esos tienen que ir al proceso judicial y que el juez diga cómo se le aplica la ley”, manifestó Ortega.