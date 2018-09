Inatec despide por “represalia” a madre de la reo política Elsa Valle

Después de 17 años de trabajar como asesora legal en el área de auditoría interna del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), la madre de la reo política Elsa Valle, Rebeca del Carmen Montenegro, fue despedida este viernes y se le prohibió llegar a las instalaciones de la institución, a menos que llegue a retirar su liquidación y no podrá ir más allá del área de caja.

La carta de despido fue entregada por la misma directora de recursos humanos de Inatec, Blanca Rosa Cruz, quien media hora antes se reunió con la jefa de Montenegro.

La madre de Elsa explicó que el despido es arbitrario y carece de criterio legal. El argumento que le expresaron es que se debe a reducción de presupuesto, pero eso no aparece en su carta formal de despido.

Sin embargo, Montenegro calificó la acción como “una represalia”, por la situación de su hija, Elsa. Montenegro se ha presentado en la Cárcel de Mujeres para visitar a su hija y también ha asistido a los juzgados; a esto se suma el activismo de su esposo y padre de Elsa, Carlos Valle, quien ha denunciado ante los medios de comunicación y organismos de derechos humanos la violación a los derechos humanos de Elsa. Asimismo ha participado en marchas autoconvocadas para demandar la libertad de su hija, de 19 años.

Montenegro explicó que durante los 17 años de relación laboral con el estatal Inatec nunca tuvo problemas. Su caso lo denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organismo que interpondrá una demanda laboral.

“No les tengo miedo y seguiré en la lucha y ahora más que nunca porque ahora si me siento liberada. Me sentía reprimida y acosada estarle trabajando al Estado mientras tenía una hija presa. Ahora me siento con total libertad y más que nunca voy a luchar junto al pueblo de Nicaragua para sacar o derrotar a este gobierno”, expresó Montenegro.

Asimismo, relató que ella no firmó la carta que el gobierno sandinista distribuyó con el objetivo de exigir justicia para las víctimas del terrorismo, siguiendo el discurso del FSLN para evadir la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos que han cometido contra el pueblo nicaragüense desde el 18 de abril.

Montenegro cree que las personas que integran el área de auditoría interna en Inatec también están en riesgo que sean despedidos. “Nosotros no podemos estar acorde o estar apegado a lo que dice un partido o al mismo Gobierno porque nosotros obedecemos a la Constitución”, explicó.

Su hija Elsa fue acusada por la Fiscalía por tenencia ilegal de armas y municiones, según había denunciado su padre, Carlos Valle. Este próximo tres de septiembre tiene programada la audiencia para intercambio de pruebas para la realización del juicio oral y público.

