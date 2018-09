Las imponentes fotos de tormentas tomadas desde un avión por el piloto ecuatoriano Santiago Borja

Nubes imponentes, luces surrealistas y relámpagos escalofriantes.

El piloto ecuatoriano Santiago Borja capta desde la cabina de su avión la belleza del mundo tempestuoso con que convive a diario al volar por el mundo.

Borja nació en Quito, vive en Ecuador y es piloto de una aerolínea internacional. Sus fotos, que compartió inicialmente en redes sociales, le valieron seguidores en muchos países y premios internacionales.

Las imágenes de Borja fueron reunidas ahora en un libro de la editora alemana teNeus que se titula simplemente: #The Stormpilot, (El piloto de tormentas).

Santiago Borja compartió algunas de sus fotos con BBC Mundo.

Borja comanda desde 2012 un Boeing 767-300ER. “Ventajosamente en mi avión volamos largo alcance por lo que siempre vamos tres o más pilotos que nos turnamos a los controles”, señaló Borja a BBC Mundo.

“Yo aprovecho mis turnos de descanso para sentarme en la ventana del observador y hacer mis fotos”.

Santiago Borja: “El sentimiento más intenso es al comienzo. Cuando la aeronave acelera de repente y siento la presión contra mi asiento en la cabina. Primero la ruedas de adelante y luego las traseras pierden contacto con el suelo. No importa cuantas veces experimente este momento, nunca se siente como una rutina”.

“Inicialmente me interesé por la fotografía tradicional, paisajes, ciudades, aprovechando mis destinos y el tiempo libre en ellos. Fue luego de un tiempo y de manejar mejor la cámara que me llamó la atención la fotografía aérea y me di cuenta del gran privilegio que tenemos los pilotos al poder observar nuestro planeta desde una perspectiva tan especial”.

“Se siente mucha admiración al ver fenómenos de tal magnitud y al mismo tiempo mucha gratitud al saber que es un gran privilegio estar ahí para verlos”.

“Inicialmente no pensé en una misión, pero con el tiempo me di cuenta de la importancia y lo positivo de comunicar la belleza de la naturaleza para fomentar una conciencia global”.

El libro “#The Stormpilot” incluye explicaciones de científicos sobre los fenómenos captados en cada imagen.

“Me parece que la mejor forma de hacer que la gente se interese en la naturaleza es precisamente captar su atención aprovechando la increíble belleza de estos fenómenos y así despertar su curiosidad”.

“Mi cámara es una Nikon D750 de 35mm. No uso ningún filtro, en realidad es una mezcla de técnica y suerte. Suerte porque es necesario un momento de mucha calma donde no exista nada de turbulencia…”.

“…y técnica porque es necesario combinar el tiempo de exposición con la sensibilidad del ISO para poder minimizar la vibración y el movimiento”.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.