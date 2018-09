Policía captura a seis líderes de la Coalición Universitaria

La Policía Nacional capturó este martes a seis miembros de la Coalición Universitaria, a quienes trasladaron hacia la Dirección de Auxilio Judicial. Valeska Valle, de la Alianza Cívica, dijo que los jóvenes salieron de una casa de seguridad y se dirigían a una reunión, pero nunca llegaron.

Los jóvenes detenidos son Edwin Carcache, Alejandro Centeno, Judith Belén Mairena, Iskra Malespín, Grecia Ramírez y Ariana Moraga. Tras el arresto, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) demandó al Estado de Nicaragua que brinde información sobre el arresto.

Iskra Malespín y Judith Mairena recibieron medidas cautelares de la Comisión Interaemericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 25 de mayo, con dichas medidas, el Estado de Nicaragua estaría obligado a protegerlos, en lugar de hacerlo, ahora las dos jóvenes se encuentran detenidas ilegalmente junto a sus compañeros.

“Meseni recibió información sobre seis estudiantes que habrían sido detenidos este mediodía (ayer) cuando iban a una reunión en el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Exhortamos al Estado de Nicaragua a brindar datos sobre ubicación de los jóvenes y los motivos de las detenciones”, escribió el Meseni en su cuenta de Twitter.

De igual forma, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la detención de los estudiantes en su cuenta de Twitter: “Su único delito ha sido denunciar la violencia y la represión de este régimen. Sus voces y sus luchas han sido las de cada nicaragüense que pide libertad y justicia”.

Asimismo, la Universidad Centroamericana (UCA) denunció la detención arbitraria de los estudiantes: “Exigimos que se libere de inmediato a los detenidos ilegalmente y que se les garanticen sus derechos constitucionales y, sobre todo, sus derechos humanos. Basta ya de represión, basta de criminalización de la protesta cívica, basta de asedio, no más presos políticos”.

Los andaban siguiendo

Edwin Carcache es uno de los rostros más visibles entre la Alianza Cívica, él se unió a las protestas contra el Gobierno el pasado 19 de abril en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), desde entonces participó en marchas y plantones. Su madre, Mercedes Dávila, dijo que la última vez que habló con Edwin fue el lunes, oportunidad que aprovechó para advertirle que la Policía y los simpatizantes del Gobierno lo andaba siguiendo.

“Mi hijo no está conectado en el WhatsApp desde las 12:39 del mediodía (de ayer), yo le he estado llamando pero no me contesta, cuando él siempre contesta… Ayer recibí una llamada en la que me dijeron ‘llamá a tu hijo y decile que no salga a ningún plantón porque van detrás de él’, yo lo localicé y le dije ‘no salgás porque van detrás de vos”, relató Dávila.

Edwin José Carcache, padre del joven arrestado, manifestó que la detención de su hijo lo obliga a demandar justicia en las calles y advirtió que con la captura de estos jóvenes el gobierno de Daniel Ortega no conseguirá destruir el movimiento estudiantil.

“Nosotros vamos a luchar, vamos a luchar por la libertad de Nicaragua porque no estamos solos, la comunidad internacional tiene los ojos en Nicaragua… (La detención) es la manera que tiene el Gobierno para amedrentar a la gente, para tratar de que nos callemos, pero no, nosotros somos un pueblo con voz y vamos a luchar, vamos a seguir buscando a nuestro hijo y vamos a luchar por sus ideales”, expresó Carcache.

Lo acusan de terrorista por derribar arbolatas

Otro detenido arbitrariamente es Carlos Humberto Silva Rodríguez, de 43 años, quien se ha convertido en el primer preso por el delito de “terrorismo” por derribar una arbolata, conocida entre la población como “Chayo palo”, y que, en el inicio de las manifestaciones, se convirtieron en el foco principal de las reacciones de la población tras los constantes asesinatos de manifestantes.

El segundo jefe de Auxilio Judicial (DAJ), Farle Roa, quien de forma insistente calificó como “terrorista” al detenido, violando de esa manera el principio universal de la presunción de inocencia durante la presentación a los periodistas, dijo que los daños provocados por Silva por destruir una arbolata, de las cerca de 40 que cayeron durante los dos primeros meses de protestas, fue contra la propiedad pública en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

Capturan a profesor en Ticuantepe

El profesor Juan Bautista Guevara, uno de los autoconvocados en Ticuantepe, fue detenido ayer después del mediodía, cuando trasladaba a sus hijos a la escuela en ese municipio.

Según el hijo del maestro, que es adolescente, un militante del Frente Sandinista de la localidad iba en una moto con un policía y le interceptó el camino a su papá, para que este detuviera la mototaxi en que iban, luego el oficial se bajó a pedirle los documentos del vehículo.

Después el policía lo trasladó hacia donde estaban tres oficiales armados en una camioneta estacionada cerca del lugar e hizo una llamada en su celular y preguntó: “Jefe, aquí tengo a Juan Bautista, ¿me lo llevo?”, y luego le puso las esposas.

