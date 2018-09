Policías y paramilitares “violaron” con AK-47 a dos detenidos, según cirujano exiliado en EE.UU.

Para el neurocirujano Josmar Briones, un médico está acostumbrado a lidiar con la muerte, pero no con el dolor físico y moral perpetrado de manera brutal y perversa contra estudiantes que fueron violados con fusiles AK-47.

Esos crímenes han sido perpetrados por la Policía Nacional y los paramilitares del régimen del presidente designado Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, en las mazmorras del Chipote, la cárcel adonde llevan a los manifestantes que desde abril pasado protestan pacíficamente contra el régimen.

“Los dos casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia. Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para siempre y la nuestra”, relató con voz entrecortada el especialista, cuando recordó ese episodio en que intervino para salvar la vida de los pacientes.

Briones es originario de Estelí, pero vivía en Managua. En ambas ciudades, daba atención médica antes de salir al exilio en Estados Unidos.

“Esas imágenes y el dolor de esos hombres quedaron marcados en nuestras vidas, lo peor para nosotros fue no poder denunciar estos atropellos (en el país) porque sabíamos que si lo hacíamos inmediatamente poníamos un target (blanco) en nuestra frente; esos actos no pueden ser concebidos por un hombre, hay que ser bestia para llegar a tanto, no tienen alma”, afirmó el galeno.

Este no es el primer caso de denuncias de actos atroces cometidos por la Policía Nacional y los parapoliciales contra los presos políticos.

El estudiante universitario Marco Novoa denunció ante medios de comunicación en Estados Unidos una situación similar: los paramilitares utilizaron un mortero para agredirlo. Otros casos parecidos reciben atención médica especializada por los graves daños ocasionados en áreas sensibles del cuerpo.

Briones y Novoa se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien le expusieron las atrocidades que comete el régimen.

En la reunión también participaron líderes campesinos y de la sociedad civil nicaragüense. Almagro se solidarizó con las víctimas y dijo que los responsables deben enfrentar a la justicia.

El secretario general de la OEA hizo un llamado también a la comunidad internacional, en otro evento público, para “asfixiar a la dictadura que se viene instalando en Nicaragua”.

El especialista es uno de los más de doscientos médicos perseguidos y forzados a salir del país por ignorar la orden del régimen de no atender a los manifestantes heridos por la Policía y los paramilitares.

Atendió a muchos pacientes que fueron torturados en el Chipote, con fracturas en los costados, producto de los golpes, así como heridas por arma blanca y por arma de fuego.

“Soy testigo que las autoridades del Minsa (Ministerio de Salud) dieron orden de no atender a los pacientes, algunos colegas se arriesgaban a desobedecer. La gran mayoría de compatriotas sufrió la violación del derecho a la salud. A pesar de no trabajar en el Ministerio de Salud acudí a los hospitales públicos a evaluar a los pacientes con heridas neuroquirúrgicas. Recuerdo un caso en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. (El paciente) fue herido en el tranque de Ciudad Sandino y al ser trasladado al hospital se le negó la atención médica, cuando lo logramos trasladar a un hospital privado ya era muy tarde, el paciente falleció”, relató.

“Que dejen morir a ese perro”

El especialista aseguró que el Gobierno opera con la complicidad de los directores de los hospitales y recuerda el caso de un alto funcionario de un hospital en Managua que dijo que “dejaran morir a ese perro”, refiriéndose a un manifestante.

Pese a las amenazas en Nicaragua, el doctor Briones siguió atendiendo a heridos, pero el 11 de julio la situación escaló.

Un grupo de paramilitares fuertemente armados se presentaron a su clínica, por fortuna él no se encontraba. Ese hecho y las constantes amenazas por cumplir con su juramento hipocrático lo forzaron a salir de Nicaragua, dejó su casa y sus clínicas privadas en Managua y Estelí, para resguardar su vida y la de los suyos.

persecución a pediatra

Una situación similar vivió la médica pediatra, a quien llamaremos Esperanza, por la seguridad de su familia que se encuentra en Nicaragua. La especialista atendió a decenas de heridos en los tranques. A su casa la llegaron a buscar.

La orden del Gobierno “es dejar morir a los estudiantes”, dijo la especialista mientras lloraba.

Despido de médicos

Parte de los atropellos del régimen orteguista en la crisis iniciada en abril son los despidos de médicos por brindar atención a los heridos durante las protestas ciudadanas; la gran mayoría son especialistas.

El doctor Josmar Briones es especialista en cirugía general y laparoscópica, es neurocirujano, estudió en Nicaragua, Venezuela y México.