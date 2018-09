" " Gobierno de Bélgica "sigue muy de cerca" el caso de Amaya Eva Coppens, la líder estudiantil detenida por la Policía

El gobierno de Bélgica expresó por medio de su canciller, Didier Reynders, que “sigue muy de cerca” el caso de la estudiante Amaya Eva Coppens , la joven belga-nicaragüense que es una de las líderes del movimiento universitario que mantiene sus protestas contra el régimen de Daniel Ortega y que fue detenida este lunes en León.

Coppens, de padre belga y madre nicaragüense, fue presentada este miércoles por la Policía Nacional. Le acusan de varios delitos entre ellos de “terrorismo”. Reportes de la agencia de noticias AFP, que recoge las declaraciones brindadas por el canciller Reynders a la televisión pública francesa, asegura el gobierno de Bélgica se pondría en contacto con Managua para abordar este caso. “Si no lo logramos (…) en los próximos días, contactaré evidentemente con mi homólogo nicaragüense durante la Asamblea General de Naciones Unidas”, prevista en Nueva York a finales de mes, agregó Reynders a la televisión francesa, de acuerdo a AFP.

El presidente designado Daniel Ortega tiene previsto asistir a la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas prevista a realizarse en Nueva York el próximo 26 de septiembre, en un regreso a este evento luego de once años de ausencia.

Coppens, estudiante de quinto año de Medicina, fue capturada ilegalmente por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega y exigir la autonomía universitaria. Según testigos, unos 20 hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda donde se encontraba Coppens y la detuvieron junto a otro joven identificado como Sergio Midence Delgadillo.

El mismo reporte de AFP recoge los testimonios de la madre y hermanos de Amaya Eva Coppens, que expresaron su preocupación por la situación de esta, debido a las constantes denuncias de torturas a los presos políticos por parte de la Policía de Nicaragua.

“Tengo miedo. Sabemos de casos de torturas en las prisiones”, expresó a la televisión francesa Diego Coppens, uno de los hermanos de Amaya, según cita AFP. “Temo por ella, pero al mismo tiempo no pierdo la esperanza, ya que me imagino las prisiones llenas de jóvenes, de gente, por lo que ella no está sola” , el hermano de Coppens.