" " 60 maestros han sido despedidos en purga política del orteguismo

Desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno, de abril a la fecha unos sesenta maestros han sido despedidos por el régimen en todo el país, medidas que la Unidad Sindical Magisterial considera represalia política por parte del Ministerio de Educación (Mined), pero la mayoría de los educadores no se atreven a denunciar por temor a que no les paguen su liquidación.

Según Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, el Mined continúa despidiendo a los maestros injustificadamente, siendo los municipios del norte de Nicaragua donde hay más casos de profesores despedidos y a quienes aún no les han pagado sus prestaciones de ley.

“Lo que nosotros sabemos es que no les han entregado la liquidación y que se la están tardando”, dijo Rodríguez.

“Antes era (tardaban) un máximo de dos meses para entregar la liquidación, pero ahora no, creo que es porque no hay plata (dinero) y por eso no les han pagado, pero vemos que no hay intención de entregarles la liquidación”, expresó Rodríguez.

Además, explicó que los educadores que aún conservan sus plazas de trabajo no pueden expresarse libremente en público porque son vigilados constantemente por los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua (CGTEN-Anden), un sindicato sandinista que actúa como si fuese alguna autoridad en el Mined.

“La verdad es que ellos (CGTEN-Anden) actúan como si fueran una autoridad, entonces los maestros tienen miedo de lo que les puedan hacer o sea que no les van a pagar. En el magisterio te dan un trabajo e inmediatamente en tu primer cheque sale deducida una cuota sindical para Anden y ellos (los maestros) no han firmado nada, te afilian automáticamente”, manifestó Rodríguez.

Pero la influencia del sindicato sandinista trasciende hasta los estudiantes, según la dirigente de la Unidad Sindical Magisterial, porque algunos educadores están haciendo adiestramiento político en los colegios y haciendo creer a los estudiantes que el presidente designado, Daniel Ortega, les “regala” la merienda escolar, aun cuando ese beneficio sale de donaciones y del Presupuesto de la República.

“Los maestros sandinistas lo están haciendo, les están diciendo (preguntando) a los estudiantes ¿quién les da para el arroz y frijoles de la merienda? Todas esas cosas ellos se lo están sacando a los alumnos… A una maestra le dijeron: ‘estás mordiendo la mano de quien te da de comer’. Es increíble como la ignorancia o el fanatismo los lleva a decir esas atrocidades”, cuestionó la educadora.

La ola de despidos en el magisterio nacional se une a los trescientos trabajadores de la salud que fueron despedidos en los últimos cuatro meses.