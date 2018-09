" " Bóer gana primer partido a Chontales con Wilton López al mando

Cuando se trata de juegos duros, es difícil apostar contra Wilton López, quien teniendo además una intimidante alineación de respaldo, consiguió una cómoda victoria para el Bóer, con marcador de 8-2 sobre los Toros de Chontales, en el inicio de las semifinales del Pomares, este martes en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Wilton tiró 6.2 entradas de cinco hits, una carrera, una base y tres ponches, contando con la ayuda de Fulvio Delgado y Pedro Torres en el cierre, mientras que el Bóer desconoció al abridor chontaleño Erasmo Reyes, quien terminó invicto en la temporada regular, con balance de 13-0 en 15 aperturas.

Reyes fue castigado con siete imparables y siete anotaciones en solo 2.1 episodios y desde muy temprano la tribu se colocó en el carril de los ganadores, estropeando el debut de los Toros en semifinales.

El Bóer no anduvo con rodeos desde el arranque. El lead-off Bismarck Rivera abrió el ataque con un sencillo y después de un out, Edgard Montiel lo llevó al plato con un hit. Tras golpe a Wuillians Vásquez y un segundo out, Javier Robles disparó un triple remolcador de dos anotaciones que puso la pizarra 3-0.

Los Toros no se quedaron en silencio y anotaron una carrera en el inicio de la segunda entrada, cuando la tanda baja hizo permeable a Wilton con sencillos consecutivos del octavo bate Oscar Hurtado y del noveno Derek Heberth, quien impulsó a Marvin Martínez.

Sin embargo, el contragolpe de la tribu con cinco carreras en el tercero, acabó con las esperanzas de los chontaleños.

Juan Carlos Urbina y Robles remolcaron una cada uno con sencillos y de paso explotaron a Reyes, mientras que el relevista Jasser López fue recibido con un imparable de Jordan Pavón que impulsó a Urbina y en la misma jugada anotó Robles por un error en tiro de los jardines. En la misma entrada, Pavón anotó con una rola de Sandy Moreno hijo para completar el racimo de cinco.

Mientras el Bóer se desbordó, Wilton entró en calor y retiró a 10 bateadores en fila entre la segunda y la quinta entrada, hasta que Cristian Sandoval le pegó un sencillo en el quinto.

El ex bigleaguer fue relevado en el séptimo con dos outs por Fulvio, quien lanzó sin problemas durante 1.1 innings, y en el noveno apareció el zurdo rivense Torres, a quien Jilton Calderón le pegó jonrón para la segunda anotación de los Toros.

Robles de 3-3

Javier Robles fue el mejor bateador del Bóer, al irse de 3-3 con un triple, una anotada y tres remolques, mientras que Edgard Montiel estuvo de 4-3.

El segundo juego de la serie será mañana en Juigalpa, con el potencial duelo entre Róger Marín, por el Bóer, y Fidencio Flores, por los Toros.

La semifinal entre Dantos y Costa inicia esta noche (6:00 p.m.) en Bluefields, en donde se espera que Juan Bermúdez inicie por la Maquinaria Roja y Wilfredo Pinner lance por los costeños.

