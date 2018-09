" " Matan a un hombre cerca de su casa en Estelí

La tarde de este viernes 21 de septiembre, Marlon Alvino Carrasco Blandón, de 32 años, estaba en su casa cuando supuestamente fue agredido por unos sujetos quienes le dieron persecución y muerte por razones que hasta el momento se desconocen.

“Él quedó solo. Me llegaron avisar que me lo mataron. Él no había tomado. Él se bañó y se estaba rasurando”, expresó la señora Milena del Carmen Rizo Blandón, mamá de la víctima, quien salió de su casa rumbo a la iglesia sin saber la tragedia que le sucedería a su hijo.

La víctima murió en un terreno a orillas de una vivienda en el barrio Miguel Alonso. La dueña de la casa relató que escuchó el llamado de auxilio, pero por miedo no salió a ver qué sucedía. Sin embargo, minutos después salió y Marlon le relató que lo habían agredido y pidió que fuera a buscar a un amigo, pero cuando la señora regresó vio a la víctima tendida boca arriba y muerto.

La policía se presentó al lugar para verificar lo sucedido. El cuerpo no presentaba heridas, pero si golpes en la espalda, sin embargo fue trasladado a la morgue del hospital San Juan de Dios, Estelí, para ser revisado por el médico forense.

Ninguno de los vecinos dijo haber visto a los supuestos agresores de Carrasco Blandón, quien habitaba en el barrio El Paraíso, en la zona oeste de la cuidad de Estelí, muy cercar de donde falleció.