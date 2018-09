" " Cardenal Brenes: “No hay mal que dure cien años”

El cardenal y arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, pese a la negativa de la pareja presidencial de retomar el diálogo, aseguró que el diálogo sigue siendo la opción civilizada para superar la crisis que el país vive desde abril pasado.

“En un país que está convulsionado siempre se necesita el diálogo. En los años 80 se dijo que no se dialogaba y al final… (se diálogo). El diálogo siempre es la salida para estos conflictos”, aseguró el purpurado luego de concluir una actividad eucarística este domingo en Catedral de Managua.

En relación a la posición de Daniel Ortega de realizar elecciones presidenciales hasta el 2021, ignorando de tajo la propuesta de realizar elecciones anticipadas para tratar de superar la crisis del país, el cardenal Brenes, le envió un mensaje al caudillo que gobierna Nicaragua desde el 2007.

“Siempre tenemos aquel dicho que dice: no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo aguante”, aseguró Brenes en risa ante los medios de comunicación.

El Arzobispo de Managua expresó además que la Iglesia católica siempre estará disponible para ser mediadora si así se lo continúan solicitando

Baéz: “No se puede gobernar con represión”

El Obispo Auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, reiteró que la iglesia seguirá al lado de las víctimas de la represión gubernamental y lamentó la represión que desató el Estado contra la población que marchó pacíficamente.

“No se puede gobernar a base de represión, de cárcel y persecución”, sostuvo el religioso carmelita.

Sobre la posición del gobierno de impulsar su propio diálogo, el jerarca católico indicó que los obispos no pueden dar por cerrado el diálogo mientras no haya una comunicación oficial del Gobierno en el que expliquen que ya no los quieren como mediadores.

Por otro lado, el pastor católico afirmó que la iglesia seguirá al lado de los que sufren. “Nunca se han cerrado los templos para quienes están en una situación de necesidad, de persecución y de dolor”, sostuvo Báez este domingo.

Discursos agresivos no abonan

El Obispo Báez también se refirió a los discursos agresivos de la pareja presidencial.

“Hay que ir cultivando la tolerancia. No podemos al infinito vivir enfrentados; con discursos agresivos, con palabras que dividen, las ofensas que hieren, no abonan para nada al futuro de paz que todos queremos en Nicaragua”, exhortó el religioso.

Ortega acusó el pasado 19 de julio a los obispos de ser golpistas, solo porque le propusieron elecciones anticipadas.