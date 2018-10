Las razones por las que ciudadanos de Camoapa no dejan de protestar en contra del régimen de Nicaragua

A tan solo 115 kilómetros de la capital, Managua, se encuentra el municipio de Camoapa, ubicado en el departamento de Boaco, uno de los bastiones de la lucha cívica en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según sus líderes, los autoconvocados han llenado los espacios públicos de Camoapa, más de cincuenta veces desde que estalló la rebelión cívica el pasado abril.

Según el sociólogo Gabriel González, las múltiples marchas en Camoapa son una respuesta al contexto político y de exclusión social, el cual puede ser analizado desde tres perspectivas: geográfica, histórica y social.

“Camoapa geográficamente está aislada de ciudades grandes, pero es importante por su aporte económico al país. (Asimismo) históricamente ha sido una ciudad sufrida en el contexto de la guerra y socialmente los pobladores han desarrollado un liderazgo nato”, dice el sociólogo.

Para González, la convergencia de estos tres aspectos ha devenido en la democratización de la participación ciudadana y un alto nivel de autoconvocatoria, que ha permitido la realización de las diferentes manifestaciones: marchas, plantones, caravanas, vigilias y conciertos.

“La gente se siente incluida, la gente encuentra una respuesta en la calle y para ellos continuar con las protestas es una oportunidad de luchar por el poder o demostrar el poder de la ciudadanía amparado en la Constitución (Política de Nicaragua)”, apuntó.

¿Marchan porque la comuna es liberal?

A través de las redes sociales, personas autoconvocados de otras ciudades y simpatizantes sandinistas han atribuido la facilidad de convocatoria de los pobladores de Camoapa con que la comuna está siendo administrada por el partido liberal; asimismo, han especulado que los recursos para las manifestaciones salen de la Alcaldía.

Al respecto, la alcaldesa Gretcheng Martínez, dijo que esas acusaciones son falsas y que la comuna jamás destinará fondos para apoyar las manifestaciones de los autoconvocados.

“Para empezar la Alcaldía la dejaron en absoluta quiebra (los sandinistas). Aun, si hubiese tenido las posibilidades de ayudarles no lo habría hecho, porque soy de las personas que piensa que el dinero de la municipalidad es para invertirla en el progreso del municipio y ayudar a las personas que lo necesitan (…) Yo no apoyaría actividades fuera de lo que tiene que ver con el municipalismo”, afirmó la edil.

Para Martínez, desde el punto de vista moral si hay personas que se sienten más seguras de salir a las calles en su administración edilicia, “porque saben que en la Alcaldía de Camoapa no vamos a financiar a los famosos encapuchados que andan con los antimotines. En ese sentido la gente se siente segura, nosotros no hemos apoyado de ninguna manera ni una cosa ni la otra”, agregó.

Marchan a pesar de asedio orteguista

LA PRENSA consultó a algunos de los líderes del grupo denominados “Autoconvocados de Camoapa”, pero prefirieron no comparecer ante este medio, por miedo a represalias. Sin embargo, argumentaron que desde el inicio de las manifestaciones se ha intensificado el patrullaje de la Policía Orteguista (PO).

Según la alcaldesa, un comisionado de Boaco le comentó que se reforzaría las fuerzas policiales en la ciudad, puesto que se habían denunciado muchos robos.

“En la ciudad han entrado varias patrullas, a veces estamos en reunión en la Alcaldía y pasan despacio, no sé con qué intención, si lo que quieren es intimidar, espero que no sea eso (…) Yo realmente espero que sea (hace gesto de comillas con las manos) por los robos y no sea por estar amedrentando a la ciudadanía, que de una forma u otra se han venido manifestando durante estos cinco meses, de manera pacífica”, concluyó.