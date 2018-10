" " Estudiantes de secundaria ejercitan debate de ideas con mente abierta y respeto a criterio ajeno

Más de 200 estudiantes de secundaria, de veintidós colegios privados, públicos y uno de Costa Rica, participan este año en el VI Congreso de Debate Parlamentario Trilingüe, que se realiza tres días en Managua, a partir de este viernes, como parte del programa Debate Académicos de Líderes Estudiantiles (DALE).

En la ceremonia de apertura participó el embajador de Francia en Nicaragua, Philippe Létrilliart, quien destacó en su discurso la importancia de dialogar para resolver los problemas y diferencias en un país.

“En el juego de la negociación pueden usar muchas armas para llegar a su meta, pero al final del día hay una sola verdad, que es buscar una solución a una situación. No se puede negociar con una falsa meta, hay que negociar con una meta verdadera, que sea una solución para todos”, manifestó Létrilliart.

Este año, la junta directiva de DALE esta encabezada por Emilio Didac Enríquez Sotomayor, presidente; Fernando Chamorro, vicepresidente; Sarah Laporte, directora logística; Alba Sarahí Cerna, directora de reclutamiento; Wei-Ting Shih, directora de Comités de Inglés; Lucía García, directora de Comités de Español; Isabel Germano, asistente de la Junta Directiva y la profesora Sonia Dávila, fundadora y directora académica de DALE.

El presidente de DALE, Emilio Enríquez, 17 años, habló en su discurso de la condición natural de un líder, la importancia de practicar el debate y el respeto al criterio ajeno.

“Lo que vienen a aprender aquí es la capacidad de trabajar en equipo, tener una mente abierta y considerada ante cualquier idea, sin importar cuál sea, porque el líder no es aquel que posee todas las respuestas, ni aquel héroe que se lanza al combate sin considerar nada. El líder es aquel quien conoce sus talentos, sus defectos y las virtudes de aquellos que lo rodean. El líder es aquel lo suficientemente humilde, para aceptar que se equivocó, para aceptar que no lo puede hacer todo, que no puede cargar el mundo en sus hombros. Se trata de tener en tus manos la llama de la iluminación y compartirla con todos aquellos que están alrededor tuyo. Se trata de ser una luz en la oscuridad, que promueve el bien y la inteligencia”, expresó Enríquez.

El programa de Debates Académicos de Líderes Estudiantiles (DALE) promueve el liderazgo y la discusión de las ideas entre los estudiantes de secundaria. Emilio Enríquez, presidente de Dale, durante su discurso en la ceremonia de apertura habló sobre el liderazgo @laprensa pic.twitter.com/4xcPSkArGk — Leonor AlvarezH (@LeonorAlvarezH) 12 de octubre de 2018

El programa Debates Académicos de Líderes Estudiantiles (DALE) fue fundado en 2013 por la profesora Sonia Dávila, quien fue la oradora principal en la ceremonia de apertura. Ella expresó que esta iniciativa surgió como necesidad de fortalecer el liderazgo y la práctica del debate entre los estudiantes de secundaria.

Dinámica de los debates

La dinámica de los debates es hacer simulacros de foros internacionales y debatir problemáticas actuales o históricas de los países. Este año se hicieron cuatro Comités en idioma español, para simular discusiones en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Cumbre de las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gabinete Histórico de Fidel Castro. Tres Comité en idioma inglés, para simular debates en la Inter-American Court of Human Rights(Corte Interamericana de Derechos Humanos), United Nations Security Council (Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) y OAS Special Mission (Misión especial de la Organizacción de Estados Americanos) y un simulacro en Francés del Cabinet Exécutif Jean-Claude Duvalier (gabinete ejecutivo de Jean-Claude Duvalier).

Colegios participantes

Entre los colegios participantes están American Nicaraguan School, Colegio Alemán Nicaragüense, Colegio Centro América, Colegio Pureza de María, Colegio Santa Teresita de Matagalpa, Instituto Pedagógico La Salle, Colegio Público Milagros Porta, Instituto Público Rigoberto López Pérez, The Notre Dame School, Saint Dominic School. Este año participó por primera vez el colegio francés, Lycée Franco-Nicaraguayen Victor Hugo.