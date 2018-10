" " Periodista de Camoapa denuncia amenazas de muerte por parte del régimen orteguista

Raúl Martínez, periodista y activista ambiental, ha recibido constante asedio y amenazas de muerte por parte de personas afines al régimen de Ortega Murillo, que se han valido de perfiles falsos en Facebook para acosarlo.

“Desde los perfiles falsos utilizan mis fotos y escriben, por ejemplo: ‘este es uno de los terroristas,

anda huyendo de Camoapa, golpista, hay que llevarlo al paredón y darle plomo’. Una de

las últimas publicaciones es que mi cabeza tiene un precio de 5 mil dólares, junto a la de otra

muchacha que participa de las protestas”, señaló el activista de Camoapa, Boaco.

Martínez participó en varias manifestaciones en el inicio de las protestas contra el régimen en su

localidad, mientras se encontraba de vacaciones. Desde entonces, el asedio en su contra se ha

intensificado en las redes sociales.

El periodista señaló que interpusó denuncia en la Policía Nacional, incluso junto al medio

para el cual laboraba, puesto que todo el personal recibió amenazas.

Yo he puesto denuncias en reiteradas ocasiones ante la policía, al ver que no pasa nada, también la puse en los derechos humanos (…) (Si algo me pasa) Yo responsabilizo a la Juventud Sandinista y a la misma Policía Nacional”, concluyó.