El nivel de violencia extremista que ha alcanzado el régimen orteguista en estos casi seis meses de represión es tan “desmesurado y loco de la desesperación delirante del poder”, que al ritmo que lleva apresando gente, pronto va a “perseguir” hasta los personajes de sus canciones, señala en tono dramático e irónico el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy.

“No tardan en capturar a la ‘María de los guardias’ y andan buscando a la ‘Tula Cuecho’ (título de dos de sus canciones)”, dijo el autor de Nicaragua, Nicaragüita, quien de pasó aclaró algunas confusiones sobre personajes de sus canciones a partir de la detención ilegal de un artesano de Masaya a quien identifican como Julián el Monimboseño, personaje de su canción épica Vivirás Monimbó.

El autor aclara que siempre se ha cuidado de dar nombres reales de personajes que le han inspirado algunas de sus canciones.

Cita, por ejemplo, que el personaje la Tula Cuecho no existe. “La Gertrudis Traña no existe. Existía una Tula en León, famosa una Tula Vanegas y la gente decía ‘esa es la Tula Vanegas del Coyolar’, y les decía no sé”, recuerda.

De esta manera el compositor aclara las recientes aseveraciones que han aparecido en los medios oficialistas sobre que el pirotecnista Lázaro García es Julián el Monimboseño. Lázaro fue secuestrado recientemente por la Policía Orteguista y se encuentra detenido en el Chipote, acusado de acciones terroristas.

También ha circulado otra versión digital en Confidencial sobre que el personaje Julián el Monimboseño es su hermano mayor Julián García, según narró uno de sus hijos, lo cual tampoco es cierta, dice Mejía Godoy.

Sobre el drama doloroso que viven los hermanos Lázaro, Julio y su familia, detenidos políticos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Mejía Godoy espera que “no salgan afectados” porque no tienen nada que ver con sus canciones.

Manipulan nombre de Julián el Monimboseño

Ahora dice Mejía Godoy que “esta gente para manipular están utilizando a Julián el Monimboseño”. Según el músico, el uso de ese nombre está asociado con un talabartero que conoció en Monimbó y no a los hermanos García.

“Mi hermano Fernando ‘Chilo’ Ruiz (Fernando Isidro Ruiz Escobar), que murió hace cuatro años, me llevó a las rinconadas de Monimbó para que conociera a los verdaderos personajes, a los talabarteros, a los marimberos, carpinteros”, cuenta Mejía Godoy sobre quienes fueron parte de las personas que conoció entonces y que no “puede meter en sus canciones”.

“Julián el Monimboseño / Tiene manos milagrosas / Hamacas maravillosas / Van brotando de sus dedos/ Pero en los días aciagos / En el fragor del combate / Hizo bombas de mecate/ Para la revolución”, refiere en una de las estrofas de la canción que rescata el papel en la insurrección de los tejedores de hamacas, músicos, artesanos de bombas de contacto…

El autor en una reciente entrevista a LA PRENSA refirió que el talabartero Julián Potosme Latino era Julián el Monimboseño.

Y describe a Julián Potosme como un hombre de cincuenta años de edad que trabajó en el taller del talabartero Filemón Sosa. “Este era achinadito, algo callado, muy trabajador, no era dicharachero, muy laborioso, no sé si participó en la insurrección”, confía.

“Cuando digo Julián el Monimboseño” —precisa Mejía Godoy—, no se refiere a alguien que hacía bombas de contacto, sino porque era un hombre común”.

Luego destacó que cuando escribió “Vivirás Monimbó” se inspiró en los monimboseños en general, y que en ese entonces pudo haberles puesto Ceferino o Epifanio y otros nombres comunes que la gente tomaba del Almanaque de Bristol, donde se publicaban nombres del santoral cristiano.

En su repertorio de canciones de protesta también cuenta con Julián el Organillero, por lo que el nombre de Julián “aparece en mi canción frecuentemente”, sostiene el cantautor.

Nuevas canciones a madres y héroes de abril

De su nuevo repertorio del disco a los héroes de abril, dice que algunas cuentan con nombres reales, por ejemplo: “Alvarito Conrado existió, la señora del agua, doña Coco (Miriam del Socorro Matus, de 78 años) existe, el niño de León (el monaguillo Sándor Manuel Dolmus) es un mártir”. Las demás canciones sobre las madres y los héroes no tienen nombre, refiere.

Su más reciente canción se llama “Síndrome azul y blanco”, con ritmo de ballenato, su letra alude a la “persecución delirante contra nuestra bandera”, revela Mejía Godoy.

Gobierno en “ridículo”

Otra de sus canciones es “Juancito Tiradora”, al respecto dice que este personaje no se llamaba Juan, era Alan Esquivel, quien trabajaba en megarrótulos. “No van a ponerse ahora a buscar a Alan Esquivel para echarlo preso. Es decir, es el ridículo lo que está haciendo el Gobierno en la impotencia ante un movimiento que no se detiene y que crece como las chimbombas”, reflexiona el artista.

“Casi todos los personajes con alguna excepción han sido fruto de mi imaginación, inspirándome en los personajes populares”, sostiene el autor de un amplio repertorio de canciones de protestas, entre ellas “Vivirás Monimbó” y la reciente “Monimbó siempre con vos”.