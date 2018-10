" " Fausto, sus placeres y demonios es interpretado por el acuarelista Miquel Barceló

El pintor español Miquel Barceló ha interpretado con acuarelas el clásico universal de la literatura Fausto del alemán Goethe, después de que hace quince años ya se atreviera con la “Divina Comedia” de Dante Alighieri.

“El libro es una reflexión sobre la vida, muy actual. Trata del conocimiento, el olvido, el deseo, la pérdida del deseo, el poder y su perdida, la idea de Dios o la ausencia de Dios.

Además, todos tenemos un Fausto y un Mefistófeles dentro”, comentó hoy el artista durante la presentación del primer volumen de la obra (Galaxia Gutenberg).

Es una edición bilingüe, alemán y español, con 72 imágenes del artista español vivo más cotizado, que comenzó a pintarlas en el verano de 2017, en el norte de la India, donde estaba de vacaciones.

“Hacer libros me parece urgente. Exposiciones he hecho muchas, quizá demasiadas, pero libros no los suficientes. Es algo que falta, aunque algunos piensen lo contrario. Y esto no lo hacemos como regalo de Navidad, sino para que quede para siempre, no en plan comercial”, subrayó el pintor.

Este trabajo es “una interpretación paralela” del primer volumen del libro, que Goethe escribió en 1806 y publicó en 1808, cuando tenía 57 años, según recordó el editor Joan Tarrida.

Barceló “hace una lectura paralela, no ilustra, como hicieron otros como (el francés Gustave) Doré. Hace una interpretación paralela a los textos que estudia”, añadió.

“Soy pintor, no un ilustrador”, corroboró el artista, que trabaja ahora en el segundo volumen.

Barceló se marcha hoy al norte de la India para seguir inspirándose y donde está creando las acuarelas del segundo tomo, que saldrá en octubre de 2019.

La historia cuenta el mito de Fausto, el hombre sabio que está frustrado por los limites del conocimiento humano y es incapaz de ser feliz hasta que aparece el demonio Mefistófeles para ofrecerle los placeres terrenales de la vida a cambio de vender su alma al diablo.