" " Pharrell Williams planea denunciar a Trump por usar su canción tras tiroteo

El cantante Pharrell Williams amenazó con denunciar al presidente de EE.UU., Donald Trump, por usar su conocida canción Happy en un acto celebrado horas después del trágico tiroteo que acabó con la vida de once personas en una sinagoga de Pittsburgh (Pensilvania).

Lea también: Happy y el álbum Frozen, los más vendidos de 2014

Medios de comunicación locales se hicieron eco este marte de una carta que el abogado del artista envió ayer a Trump, en la que el letrado expresó el malestar de Williams por utilizar su música en un evento este fin de semana en Indiana.

El día del asesinato de once personas a manos de un nacionalista loco, utilizaste su canción Happy en un evento político en Indiana. No hubo nada Feliz sobre la tragedia infligida a nuestro país y no se concedió ningún permiso para el uso de esta canción con este propósito”, escribió el abogado.