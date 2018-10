Madriz pretende consolidar ante Juventus FC su ventaja deportiva para la Liguilla

Los últimos partidos de reprogramación de la etapa regular del Torneo de Apertura se disputarán este miércoles y podrían provocar variantes en la tabla de posiciones para definir los emparejamientos de la Liguilla que disputarán el Madriz, Juventus FC, Diriangén y Ferretti. De la serie entre ellos saldrán dos equipos para completar la semifinal contra el Managua FC y Real Estelí.

El Madriz vs. Juventus y CD Ocotal vs. Ferretti son los choques retrasados, y se realizarán en Somoto y Ocotal a las 3:00 p.m. Los duelos tienen relevancia porque están de por medio tres de los clasificados a la Liguilla, en la cual el tercer y cuarto lugar disputarán en casa esta fase que es a partido único.

Los somoteños son terceros con 24 puntos, uno más que el Juventus y dos encima del Ferretti. Un empate en Somoto combinado con un triunfo en Ocotal de los visitantes cambiaría la tabla de clasificación, dejando al Ferretti en el tercer puesto, escoltado por Madriz y Juventus. Algo que podría suceder porque estos conjuntos presentan un nivel similar y los ferretistas son superiores a los ocotaleanos en teoría.

Otras variantes

Si el Madriz, que no contará con Simón Rodríguez por sanción, se impone será tercero o cuarto sin importar su resultado de la última fecha en la etapa regular, que se realizará el fin de semana. Igualmente, si el éxito es del Juventus, asegura la ventaja deportiva para la Liguilla porque Madriz y Ferretti cierran entre ellos el calendario.

Un empate o derrota del Ferretti, quien va sin el volante Cristhian Flores, en Ocotal facilita el camino a Madriz y Juventus en la Liguilla. Sin el volante colombiano Nelson Maldonado, los ocotaleanos darán un partido duro porque han venido de más a menos y deben sumar los puntos necesarios para tener un colchón que los aleje del descenso — están a siete puntos— en el Torneo de Clausura 2019.

Municipal Jalapa vs. Real Estelí, Chinandega FC vs. Managua FC, UNAN vs. Juventus FC, CD Ocotal vs. Diriangén y Madriz vs. Ferretti, todos a partir de las 3:00 p.m., este domingo, son los cruces de la última jornada, que podría definir los puestos tres y cuatro de la Liguilla, dependiendo de lo que suceda este miércoles en los duelos de reprogramación.