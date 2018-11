" " Prohíben tumbas azul y blanco en el Cementerio Oriental de Managua

El régimen de Daniel Ortega ha llegado a un nivel de intolerancia contra la protesta cívica que, además de militarizar los camposantos de Managua y otras partes del país en el Día de los Difuntos, en el cementerio Oriental prohibió pintar lápidas en azul y blanco.

Para evitar que se pinten con los colores de la Bandera Nacional, que es utilizada por quienes demandan justicia y democracia en Nicaragua, la administración del cementerio Oriental, ubicado en el Distrito Cuatro de la capital, demandó este sábado que las personas previamente reporten las mejoras a realizar en los lotes y aclaren en qué color se pintará “para evitar problemas administrativos”.

Personas que visitaron este sábado el sitio confiaron a LA PRENSA que en la mañana policías y activistas del régimen anduvieron buscando criptas pintadas en azul y blanco, les tomaron fotos y en algunos casos se llevaron banderas, globos o coronas con esos colores.

Un señor que omitió brindar su nombre para evitar problemas llegó al mediodía de este sábado a repintar de verde la tumba de un familiar que había sido pintada de azul y blanco apenas el 1 de noviembre.

“Mi hermano me dijo que le cambiáramos los colores, que no queríamos problemas. Ahora es pecado usar el azul y blanco en este país”, lamentó el señor.

Otros trabajadores por cuenta propia confirmaron a LA PRENSA que les habían advertido que no se prestaran a pintar en azul y blanco los mausoleos si alguien se los pedía y que no denunciaran las medidas administrativas o no volverían a trabajar en el sitio.

LA PRENSA buscó al administrador del cementerio, pero según un vigilante, él no se encontraba en la oficina y no había nadie más para atender al medio de comunicación. Aunque el cementerio es municipal y no tiene que haber restricciones para el ingreso, al reportero gráfico de LA PRENSA no se le permitió ingresar para hacer fotografías.

Los guardas que permanecen en el portón principal dijeron que debía presentar una orden por escrito de la administración para dejarlo pasar.

Vigilancia permanente a tumbas rojinegro

Mientras la Policía Orteguista ubicaba y fotografiaba las tumbas azul y blanco, personas afines al partido en el poder y agentes en moto daban vueltas de vigilancia en el cementerio Oriental, rondando las lápidas de los caídos en San José de las Mulas, Matagalpa, en 1983.

Además de estar recién pintadas con los colores rojo y negro, hay varias banderas del mismo color puestas en varias hileras de tumbas, que constantemente son vigiladas por los guardas.