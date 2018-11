" " El lanzador Osman Gutiérrez se alista para un regreso exitoso

Hace apenas un año, el leonés Osman Gutiérrez pertenecía a una nueva oleada de prospectos de exuberante poder en las Ligas Menores, con disparos próximos a las 100 millas por hora, pero el cambio de organización (de Toronto a Miami), las lesiones y la pérdida del control de sus lanzamientos lo dejaron fuera esta temporada, en medio de la enorme competencia de hoy en día.

Osman fue dado de baja de baja en junio pasado por los Marlins y en lugar de presionar por buscar una nueva organización a lo inmediato, prefirió darle atención a su brazo derecho y ahora que se siente saludable, está motivado por conseguir una segunda oportunidad en el beisbol organizado.

“Me siento al 100 por ciento saludable”, bromea el espigado tirador derecho de 23 años de edad y 6’4 de estatura, que jugará en la Liga Profesional con los Tigres de Chinandega.

“He aprendido que a veces tiene que caer para levantarte con más fuerza. Me siento más fuerte mentalmente, más seguro de mí mismo y siento que tengo el talento para asimilar mejor una nueva oportunidad, la que estoy seguro vendrá. No me rendiré, la buscaré. Dios no se queda con el sudor de nadie”, agregó.

Con un impresionante físico, pero mucho que pulir, Osman debutó en el beisbol profesional en 2012 con Toronto, en la Liga de Verano de República Dominicana, y estuvo ahí por tres temporadas, antes de saltar a los Estados Unidos, así que sabe muy bien lo que es luchar por conseguir un objetivo.

Segundo aire

Ahora se trata comenzar de nuevo, pero por supuesto sabe que también es un proceso en el cual no verá resultados de un día para otro. No lanza en un partido oficial desde que terminó la temporada 2017, porque este año comenzó en la lista de lesionados y cuando salió de ella fue dejado libre.

“Tuvo ofertas para jugar en ligas independientes, pero no me sentía al cien por ciento, pero me puse a entrenar y me he recuperado, y con la ayuda de Dios todo saldrá bien en la temporada”, apuntó el tirador cuyo talento lo llevó a estar valorado en los 30 mejores prospectos de Toronto en 2017.

“Creo que con los juegos de fogueo tendré para ponerme listo. Tengo más de una semana en Nicaragua y desde que vine he estado entrenando todos los días”, aseguró.

Aunque en las Ligas Menores fue un abridor, al estar recién recuperado de una lesión, en Chinandega será un relevista.

“Mi plan es relevar, ir acumulando innings y después ver que pasa. Quiero ayudar al equipo en lo que pueda”, valoró.

Mucho que ofrecer

Osman Gutiérrez alcanzó la mejor valoración de su carrera a inicio de 2017, cuando fue ubicado en el puesto 26 de los 30 mejores prospectos de los Azulejos de Toronto.

En agosto de 2017 fue cambiado de los Azulejos de Toronto a los Marlins de Miami por el lanzador de Grandes Ligas Tom Kohler.

En 2015 se enfrentó a Roniel Raudes en el juego por el campeonato de la Liga de Novatos de la Costa del Golfo y perdió un duelazo ante el granadino.

Jugó con la Selección Nacional en el Preclásico de Mexicali en 2016 y en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017.