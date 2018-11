" " Victoria's Secret 2019: entre la despedida de Adriana Lima y lo polémico en redes sociales

La empresa de lencería Victoria’s Secret celebró su polémico desfile, criticado por el ideal de belleza que propone, en la ciudad de Nueva York y también en las redes sociales, donde sus modelos dejaron entrever los detalles del evento que será retransmitido en televisión dentro de un mes.

2017: Los ángeles de Victoria’s Secret calentaron la pasarela en China

La preparación de las 60 jóvenes “ángeles” llevó varias horas, y hasta 15.000 seguidores de la firma en Instagram vieron entre bambalinas cómo peinaban a Bella Hadid o maquillaban a Martha Hunt, ataviadas con batas oscuras de satén y declaradamente nerviosas.

Precisamente Hadid, con una foto en esa plataforma que despertó preocupación por su delgadez, alimentó estos días la polémica en cuanto a la falta de diversidad física que suele rodear a esta pasarela, y que este año señaló públicamente la modelo australiana Robin Lawley.

Lawley encabeza una petición online, firmada por casi 9.000 personas, en las que pide a Victoria’s Secret que elija modelos de diferentes formas y tamaños, ya que lleva “casi 30 años diciendo a las mujeres que solo hay un tipo de cuerpo bonito”.

Por su parte, la hermana de Bella, Gigi Hadid, que padece una afección tiroidea y ha sido criticada en el pasado por sus cambios físicos, agradeció detrás de escena a sus fans que la hicieran “sentirse bien acerca de este espectáculo”.

2015: Victoria’s Secret celebra 20 aniversario

La conexión en directo de las redes sociales se interrumpió justo cuando una compañera de desfile le preguntaba a Gigi cuál era su “secreto”, aunque llegó a escucharse que nombraba la “juventud”, una característica común entre las “ángeles”.

Después de 19 años trabajando para Victoria’s Secret, Adriana Lima colgó sus alas de ángel. La brasileña anunció la decisión en su cuenta de Instagram, tras participar en el desfile que se grabó este miércoles en Nueva York.

Emocionada y llorosa, así fue el último desfile de la brasileña en la pasarela del Empire State Building. Los aplausos no se hicieron esperar.

Adriana Lima on the runway! I’m crying too #VSFashionShow #vsfs18 pic.twitter.com/tS0427t50L

