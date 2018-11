" " Blink: El poder de pensar sin pensar

En casa de mi hijo Norman, en Oklahoma City, me encontré un libro titulado Blink – The Power of Thinking Without Thinking (Parpadear – El Poder de Pensar sin Pensar), de Malcolm Gladwell. Little, Brown and Company. 2005. Se trata de diversos eventos y personajes reales que moldearon opiniones, decisiones o procesos electorales que produjeron resultados negativos porque se fundaron en apreciaciones superficiales, sin llegar a análisis serios o profundos. Gente que se guió por emociones “a primera vista”, sin validar más que lo que estaba en la superficie, sin esculcar más hondo.

Gladwell también explica en su libro el nuevo test que aplican los sicólogos para mirar más de cerca el rol de lo inconsciente, que llaman “lo implícito”, y que juega en nuestras creencias y comportamientos. Es el Implicit Association Test (IAT), creado por Greenwold, Banaji y Novak, basado en la observación. En resumen, el IAT sostiene que hacemos conexiones mucho más rápidas entre un par de ideas que ya relacionamos en nuestra mente, que un par de ideas que no son familiares a nosotros.

Volviendo a personajes que causaron impresión positiva a primera vista, me gustó en el libro el encuentro entre Harry Daugherty, abogado de Columbus, la capital de Ohio, y Warren Harding, un periodista que hacía sus pinitos políticos como candidato al senado estatal de Ohio. Se conocieron mientras se lustraban los zapatos en la acera de un hotel de Richwood, Ohio. A Harry le impresionó de inmediato el porte elegante y juvenil de Warren, su estatura, virilidad y estampa de un “romano clásico”, y se dijo para sí: Tiene la estampa de presidente de los Estados Unidos.

Los dos hicieron migas y Harry se le ofreció como “cabildero” u operador político para futuras campañas políticas. En su pueblo Warren tenía fama de jugador de póker y golf, y sobre todo, de ser conquistador de mujeres. De hecho, a eso debía su gran popularidad. A los pocos años y bajo la promoción de Harry, Warren llegó a ser presidente de los Estados Unidos, y, según los historiadores, uno de los peores presidentes de ese país.

Al igual que otros ejemplos en el libro, Gladwell sostiene que el caso Harding fue producto de corazonadas, de improvisaciones, de ausencia de análisis sobre el carácter, la personalidad y los valores de una persona. Harding deslumbró a la gente por su apariencia física, su locuacidad dicharachera, su fama de “hombre macho”, a lo Juan Charrasqueado, que “en aquellos campos no dejaba ni una flor”.

La parte final del libro se titula Escuchando con tus ojos, y muestra el prejuicio que se tiene sobre mujeres tocando en una orquesta instrumentos que supuestamente solo deben ser tocados por hombres. Con solo ver, antes de oír, que una mujer tocará el trombón, en un parpadeo de menos de un segundo algún espectador machista empieza a oír negativamente. Ese espectador solo ha visto y oído a hombres tocando el trombón y eso ha quedado fijado en su inconsciente. Su mente rechaza la novedad.

Abbie Conant rompió el estereotipo de los trombonistas, relata el libro. Abbie es un nombre en inglés como Jamie o Dana, que lo usan indistintamente hombres y mujeres. Por eso cuando la Conant aplicó como trombonista de la Orquesta Filarmónica de Munich, el jurado creyó que era hombre y como la audición de prueba era con cortina velando al ejecutante, Abbie hizo una magistral ejecución y la aceptaron por unanimidad. Cuando levantaron la cortina, el pleno del jurado estuvo al borde del síncope.

Muy novedoso y valioso este libro, va llevando al lector usando algo parecido al “sistema de casos”. Lo hace pensar a uno y eso ya es bastante.

El autor es miembro del Centro Nicaragüense de Escritores y de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua