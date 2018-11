Festival Teen Nicaragua | María Alejandra de Asís quiere espacios para expresarse

María Alejandra de Asís Murillo Lugo se define como una persona emprendedora, extrovertida, honesta y amigable, “lo cual me ayuda a realizar la mayoría de mis actividades favoritas como cantar, bailar, montar a caballo, leer, practicar mi inglés y sin duda socializar”, expresa esta joven de 16 años y estudiante de quinto año de secundaria en el Colegio Diocesano Monseñor Francisco Ulloa y Larios.

Esta granadina de aquí a quince años se visualiza como una profesional que contribuirá al desarrollo y progreso del país. “Con respecto a mi vida privada, como toda mujer anhelo tener una gran familia”, confía la aspirante a la corona adolescente.



Para ella su amiga ideal es una persona con la que tenga una fuerte conexión y “que nos entendamos mutuamente, además de tener cualidades como ser leal, honesta, cariñosa, chistosa, y que me oriente de las maneras que ella pueda”, dice María Alejandra, para quien su amor platónico es el cantante Shawn Mendes.

Sobre la situación que está atravesando Nicaragua, expresa que es muy triste y lamentable para todos, sobre todo para las personas que han perdido a un ser querido o han tenido que abandonar el país por diversos motivos.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Depende de la joven, de la relación y crianza familiar, de la madurez que posea y qué tan apropiada es la persona con quien ella va a iniciar una relación formal, y sin duda, los padres deben saberlo y brindar a los hijos la confianza suficiente.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afronta Nicaragua y los jóvenes?

El principal problema es que los jóvenes no tenemos un espacio para expresar nuestras ideas y opiniones.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Que la situación de Nicaragua se restablezca, viajar por todo el mundo y cumplir mis metas y propósitos.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Me interesaría mucho ser parte de las actividades sociales relacionadas con el feminismo, poder extender ese movimiento a cada rincón de Nicaragua.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Hay dos tipos de belleza, la física y la espiritual; los dos tipos son importantes porque lo físico atrae al público y la personalidad lo enamora.

Preguntas rápidas

Comida: pizza.

Deporte: baloncesto.

Red social: Instagram,

Color favorito: morado y negro.

Película: La última canción.

Materia de clase favorita: Lengua y literatura.

La clase no favorita: Matemática.

No me gusta: que las personas te definan por la forma en que te ves.

Invitaría a mi cumpleaños: familia y amigos.