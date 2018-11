Angel Obando intenta probar su utilidad en el Bóer de la Profesional

Una recta que se desplazó consistentemente a 93 millas por hora y que ocasionalmente alcanzó 94, mientras se movía hacia todos lados, es la primera señal de progreso en Angel Obando, joven lanzador derecho de los Yanquis de Nueva York.

Sin embargo, Obando tendrá un torneo entero para mostrar cuánto ha mejorado, cuando se enfunde en el uniforme del Bóer, que lo ha designado como su tercer abridor para la próxima Liga Profesional, que inicia el venidero 30 de noviembre.

“Me siento más fuerte y con más dominio de la zona de strikes. Aún me queda mucho por aprender, pero creo que he mejorado bastante en relación a como me fui”, señala el lanzador capitalino de 19 años, que recién volvió al país.

Obando terminó la temporada con 2-4 y 3.40 en 13 actuaciones. Al inicio se vio afectado por una tendinitis, pero logró cerrar bien. Ponchó a 43 en 47.2 innings, con 1.11 de whip y los contrarios le batearon únicamente .193 de promedio.

“Yo me siento satisfecho con el trabajo que hice porque al inicio el problema de la lesión me sacó de paso, pero reaccioné bien y los jefes me lo dijeron. Y estuve mejor en la Liga Instruccional”, asegura Ángel, firmado a inicios de este año por la organización neoyorquina.

Pero aunque lance a 93 o 94 millas, Obando da la impresión de ser más un lanzador con habilidad que con proyección de poder. Significa que si logra comandar bien lo que tiene, su futuro es prometedor en el beisbol rentado.

“Además de la recta, tengo cambio, curva y slider. La recta tiene bastante movimiento y eso me ayuda a provocar muchas rolas, pero también poncho gente. Y los demás picheos son bastante buenos. Espero con la ayuda de Dios, seguir progresando”, señala el tirador del Bóer.

Obando ya ha trabajado en dos Pomares y en la pasada Liga Profesional, donde a pesar de las pocas oportunidades que tuvo, hizo buen trabajo. Incluso lanzó en la Selección en la serie ante Cuba y lució como un veterano.

Ahora vamos a ver su consistencia en la tribu en la próxima Liga Profesional que está por iniciar.