Cristiana Frixione: “Soy reguetonera”

María Cristiana Frixione Mendoza tiene 34 años y es originaria de Managua. Miss Nicaragua 2006, se graduó con honores de la carrera de Administración de Empresas y ahora es mamá, empresaria, esposa, deportista y bloguera. Confiesa que los zapatos son su debilidad y nunca terminó de aprender a tocar el piano.

¿Qué parte de su cuerpo le gusta más y por qué?

Mi sonrisa, es contagiosa y con ella brindo y transmito alegría.

¿Té o café?

Ninguno. Agua o vino mejor (ríe).

Si fuera presidente un día ¿qué haría?

No. ¡Gracias!

¿Practica algún deporte?

Jugué primera división de baloncesto, toda mi universidad.

¿Su música favorita?

Soy reguetonera.

Defínase en una palabra.

Dinámica.

¿Cuánto tiempo se demora arreglándose?

30 minutos. Cuando sos mamá debés hacer todo rápido (…).

¿Qué la pone nerviosa?

Hablar en público (ríe), aunque suene raro, aún me estresa.

¿Cómo recuerda sus tiempos de Miss?

¡De mis mejores momentos!

Si pudiera quedarse toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería?

30 años, tenés la madurez y la juventud suficientes.

Refrán favorito.

No hay mal que por bien no venga.

¿Cuántos pares de zapatos tiene?

Solo te puedo decir que es mi debilidad (…), digamos que muchos.

¿Cuál es el objeto más extraño que tiene en casa?

Me acabo de mudar, todo lo extraño quedó en la casa vieja.

¿Le gusta la cocina? ¿Qué tan buena es cocinando?

Me gusta que me cocinen. No cocino.

¿Toca algún instrumento?

Nunca terminé de aprender el piano.