Diputado Edwin Castro no descarta quitar 6 % a la UCA

El diputado y jefe de la bancada orteguista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, no descartó este martes revisar la petición que realizó esta semana la Unidad Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNE) de hacer una reforma de ley para quitarle a la Universidad Centroamericana (UCA) la partida que recibe del 6 por ciento constitucional.

Analistas señalaron que el pedido de UNEN reafirma que dicha organización no representa el interés de los universitarios, sino los del partido de gobierno.

Al ser consultado sobre la propuesta de UNEN, que el dictador Daniel Ortega prometió revisar y dar una respuesta, el orteguista Castro dijo: “Si se ha declarado una universidad privada, hay que revisarle entonces” su asignación del 6 por ciento constitucional.

La pretensión de UNEN, expuesta por el bachiller Luis Andino en el XVI Congreso de la organización, es vista por académicos como “revancha política” en contra de los estudiantes, y aunque “no existen razones” para quitar el presupuesto público a la UCA.

“Nos hemos comprometido a impulsar ante la Asamblea Nacional (una) reforma y modificación de la Ley 89 (Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior) para que se incluya como universidades públicas y autónomas a la BICU (Bluefields Indian and Caribbean University) y la Uraccan (Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense), así como solicitar eliminar de la asignación presupuestaria a la Universidad Centroamericana (UCA)”, leyó Andino.

Revancha política

Aunque las autoridades de la UCA aún no se pronuncian sobre las pretensiones de la UNEN, el catedrático y promotor de la autonomía universitaria Carlos Tünnermann considera que esta arremetida contra la alma mater jesuita es una especie de “revancha política”, ya que la UCA es la única universidad que recibe el 6 por ciento estatal y que no está bajo la influencia de la UNEN.

“Es realmente paradójico que la UNEN, que supone es una organización que está para defender los derechos de los estudiantes, pida esto a sabiendas —porque ellos están informados— de que la asignación del 6 por ciento a la UCA, el porcentaje mayor, se destina al fondo de becas para los estudiantes”, explicó el catedrático.

Para Tünnermann, “no hay razón” lógica para quitar el 6 por ciento a la UCA debido a que esta es considerada la mejor universidad de Nicaragua y al despojarla del presupuesto estatal no se afecta a la Compañía de Jesús, sino a los estudiantes, quienes han ido a la vanguardia en las protestas contra la dictadura.

“La UCA lo que hizo fue salir en defensa de sus estudiantes, reclamar por el acoso a los estudiantes, la UCA no ha expulsado a un solo estudiante… afortunadamente los estudiantes de la UCA no han permitido que se organice la filial de la UNEN en la UCA porque están consciente de que no representan sus intereses y ellos lo están demostrando con esta solicitud”, agregó Tünnermann.

En agosto la UCA denunció que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) no le estaba desembolsando el dinero del 6 por ciento, situación que llevó a los universitarios a protestar para exigir los desembolsos. Según datos de esa casa de estudio, unos 5,000 estudiantes de esta universidad gozan de algún tipo de beca.

Pasaron por la UCA

Mientras los actuales líderes de la UNEN intentan quitarle el 6 por ciento a la UCA, Yasser Martínez, presidente de UNEN en 2004, también estudió becado en la UCA.

Martínez fue presidente del Centro Estudiantil Universitario de la UCA, luego de graduarse en Derecho se matriculó en Diplomacia y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), para postularse nuevamente a la presidencia de UNEN en 2004.

El mismo dictador Daniel Ortega comenzó a estudiar Derecho en la UCA, a inicios de los sesenta, pero solo estuvo unos meses porque se dedicó a la lucha del FSLN en contra de los Somoza.

El pasado 27 de abril la UCA anunció que no renovará el contrato laboral que tenía con el diputado orteguista Edwin Castro, quien se desempeñaba como profesor de Derecho, lo que explicaría en parte lo que hay detrás del respaldo de este al pedido de la UNEN.

