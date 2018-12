Adriana Paniagua viajó a Krabi para realizar fotos en traje de baño y su video introductorio de Miss Universo, pero por qué no pudo hacerloAdriana Paniagua viajó a Krabi para realizar fotos y su video introductorio de Miss Universo, pero por qué no pudo hacerlo

Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua, y algunas de las candidatas a Miss Universo viajaron a Krabi, en la costa oeste del sur de Tailandia, una provincia con acantilados de caliza empinados y escarpados, densos bosques de mangles y más de una centena de islas en su litoral. En este lugar grabarían cada candidata su video introductorio de Miss Universo y realizarían fotos en traje de baño, pero no todas lograron hacerlo, ¿por qué?

“No he hecho fotos en traje de baño, es aleatorio, a veces te toca y a veces no. A mi me tocaba realizar mi video introductorio, pero no lo pude hacer porque llovió, al igual que otras candidatas, esperamos hacerlo mañana. Sigo en fila esperando hacer muchas cosas para la organización”, dice Adriana Paniagua.

Durante el viaje de Bangkok hacia Krabi la capitana del vuelo fue Miss Tailandia 2005, Chananporn Rosjan.

“Enamorada de Tailandia, ahora tenemos la oportunidad de visitar una isla increíble, Koh Hong”, escribió.

La final de Miss Universo se realizará el lunes 17 de diciembre desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia, a las 7: 00 a.m. y podrán verse a través de FOX el domingo 16 de diciembre a las 6:00 p.m. hora de Nicaragua.

