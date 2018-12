Policía Orteguista desacata la orden de libertad para el maratonista Alex Vanegas

El abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, dijo que la orden de libertad para el maratonista Alex Vanegas fue emitida este miércoles a eso de las 11:00 de la mañana. Vanegas, sin embargo, aún permanece en las celdas de Auxilio Judicial conocidas como El Chipote.

Cuevas señaló que la Policía Orteguista (PO) sigue violando los derechos de Vanegas y descartando las órdenes del judicial.

Alex Vanegas debió ser liberado desde ayer pero la Policía Orteguista no acata la orden judicial. @laprensa pic.twitter.com/rLknj99fR7 — Ivette Munguia (@Ivymunguia) December 6, 2018

El abogado indicó que la orden de liberación para Vanegas se debe a que la acusación no conlleva a delito y no existe ninguna razón para que esté de detenido. Además, aunque haya una orden de libertad, Vanegas deberá acudir a los juzgados el 30 de enero de 2019 para conocer la acusación por escándalo público que hay en su contra.

Cuevas explicó que las faltas penales no se castigan con cárcel, “de ninguna manera, incluso si fuera condenado él tendría que pagar más o menos treinta días multas, estamos hablando de un monto no de cárcel, la cárcel podrá (aplicarse) si él no paga ese monto, de lo contrario no, y mucho menos hay medidas cautelar de prisión porque (la falta) no llega ni a delito”.

Secuestrado

Vanegas está secuestrado por la Policía Orteguista desde el pasado 2 de noviembre. Ese día fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO) cuando se encontraba en el cementerio Milagro de Dios donde había llegado con una bandera azul y blanco a dar el pésame a familias con parientes asesinados por el régimen Ortega-Murillo.

Lo acusan de “escándalo público”

Cuando el maratonista cumplió veinte y cinco días de ser capturado de forma ilegal y arbitraria por la Policía Orteguista (PO), se le notificó que sería procesado en los tribunales por “escándalo público”.

La notificación la hizo el Juzgado Tercero Local de lo Penal. En dicho documento le hicieron saber que se había dictado detención en su contra desde el 19 de noviembre.