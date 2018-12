Ministerio Público y Policía Orteguista no muestran la misma diligencia con rusa que atacó a sacerdote, que tienen con los autoconvocados

Desde el pasado 7 de diciembre la Fiscalía debió poner a la orden del juez a Elis Gonn, quien el 5 de diciembre roció ácido sulfúrico en el rostro al sacerdote Mario Guevara, en la Catedral Metropolitana de Managua. Pero hasta ahora esta fuerza de choque del orteguismo se ha mostrado benevolente con la extranjera.

El hecho fue del conocimiento público y la atacante fue capturada por la Policía Orteguista (PO), el proceso debe avanzar de oficio.

El cardenal Leopoldo Brenes explicó este domingo que aún no han discutido en la Arquidiócesis de Managua si van a acusar o no a la joven, pero confía en que “todo está en manos de la Policía. Nosotros vamos a valorar si más adelante hacemos alguna denuncia al respecto”.

Le puede interesar: Una mujer rusa quema con ácido sulfúrico a sacerdote en Catedral de Managua

La lentitud con que está actuando el Ministerio Público en este caso genera suspicacia, ya que Elis Gonn lleva cinco días presa sin ser llevada a los tribunales; no obstante, en los últimos meses esa institución junto con la PO han trabajado oficiosamente para investigar y procesar a pobladores que participaron en protestas contra la dictadura de Daniel Ortega.

Según el exfiscal Julio Montenegro, la joven que atacó al padre Guevara podría ser acusada por el delito de lesiones, aunque hay que determinar la gravedad de estas. También debe tomarse en consideración la “planeación del delito” pues la agresora llevó el ácido hasta el lugar donde atacó al religioso.

“Desde que tiene conocimiento la autoridad está en la obligación de darle seguimiento al caso, porque fue del conocimiento público… Esto de inmediato debió proceder, porque el término que se tiene para efecto de cualquier proceso son 48 horas y en ese término de 48 horas significa que la autoridad policial tenía que haber hecho las diligencias”, explicó el abogado.

Le puede interesar: Policía Orteguista debe evaluar psiquiátricamente a rusa que atacó a sacerdote en la catedral de Managua

Tras la captura de Elis Gonn, la PO señaló a través de una nota de prensa que la joven atacó al padre Guevara “porque el diablo le ordenó matar a alguien, de lo contrario el diablo le quitaría la vida a ella”. Dicho argumento no puede ser tomado en consideración en un tribunal de justicia y tampoco se puede hacer pasar por loca a Gonn sin una valoración psicológica.

“A nivel de autoridad la situación tiene que revestirse de argumentos un poquito más científicos, tendría que remitirse (a Medicina Legal) para ver si esa persona está o no loca, por decirlo de alguna manera, si estaba o no en sus cinco sentidos al momento de realizar la acción, porque es algo extraño que una persona compra ese líquido, viene y se lo avienta al cura, me parece que es un poquito planificado”, dijo Montenegro.

“Una persona loca se podría haber quemado ella con este ácido, hay ahí algunas situaciones que habría que aclarar y el Ministerio Público tendría que ser muy serio para saber si esta persona estaba o no en sus cabales… por otro lado, hay que girar oficio al médico forense para que examine a la persona afectada, en este caso el sacerdote, y que dictamine el nivel de las lesiones”, agregó el abogado.

Aunque la joven que atacó al padre Guevara es extranjera, esta deberá ser juzgada en Nicaragua.

Sacerdote se está recuperando

Según el cardenal Leopoldo Brenes, el padre Mario Guevara está convaleciendo satisfactoriamente, pero tendrá que esperar que cicatrice una quemadura que tiene en la parte izquierda de la cara.

“Ha mejorado mucho la salud del padre Mario, a Dios gracias, el día 7 ya le quitaron la venda del ojo y efecto que el ácido había causado en su ojo ha bajado casi en un 70 por ciento, ya queda un poquitito… solamente está la quemadura que tiene en el rostro, en la parte izquierda, y en los brazos”, dijo el cardenal.

Lea además: Rusa que atacó al padre Mario Guevara dijo que el “diablo le ordenó matar”

El padre Mario Guevara es vicario de la Catedral de Managua, tiene 59 años de edad y padece diabetes e hipertensión.