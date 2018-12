Diputados orteguistas cancelan la personería jurídica al Ieepp

La Asamblea Nacional canceló la mañana de este martes la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), con 70 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

Durante la sesión el diputado sandinista Edwin Castro dijo que en la Asamblea Nacional están para aprobar y desaprobar más cuando las “organizaciones como el Ieepp que se prestan para preparar, financiar asesinatos, muertes y torturas como las que tuvimos en el golpe fallido de abril”, dijo Castro.

Castro acusó al personal del Ieepp de recibir medio millón de dólares de la “derecha republicana” de los Estados Unidos para financiar la “intentona golpista”.

Trámite de urgencia

Los diputados orteguistas presentaron como trámite de urgencia el decreto para la cancelación de la personería jurídica del Ieepp y así quitarles la legalidad a la organización.

Castro, el operador del orteguismo en el parlamento, ha dicho que “quitarle la personería jurídica al Ieepp es hacer justicia a los muertos”.

La represión con la que actúa el FSLN contra las organizaciones no gubernamentales ha sido rechazada por los legisladores liberales y del Partido Conservador. Alfredo César, del PC, votó en contra de cancelar la personería del Ieepp al reclamar que no existen pruebas contundentes y “es un tema que le toca al poder judicial demostrar que se cometieron delitos” por parte de los miembros del Ieepp.

Por su parte Jimmy Blandón, del PLC, reclamó que el informe de Gobernación alude delitos pero no hay pruebas de que el Ieepp estuvo directamente involucrado en acciones desestabilizadoras del país. ” No se nos han presentado pruebas reales de esa investigación, ni permitirle al Ieepp que se defienda se está violando la Constitución por lo que los diputados no podemos actuar obviando la ley”, dijo Blandón.

Mauricio Urúe, de la bancada ALN, reclamó que “no podemos seguir con estos pasos de venganza” cuando se habla de que se impulsa una política de reconciliación.

Sin embargo los diputados orteguistas alegaron tener la facultad legal para otorgar y quitar las personerías de las ONG, pero no mostraron las pruebas de los delitos con los que se le quitó al Ieepp la personería.

El Ministerio de Gobernación acusa al Ieepp de supuestamente “gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas” y señala que una vez que se apruebe dicho pedido en la Asamblea, esta ONG tiene 15 días para ser desmantelada.

Actuaron rápido

El director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Gustavo Sirias Quiroz, remitió el 4 de diciembre la solicitud de cancelación de la personería legal del Ieepp al presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras.

Al día siguiente, 5 de diciembre, el presidente de la Comisión de Gobernación, Filiberto Rodríguez, introdujo el decreto que despoja al Ieepp de su permiso legal para funcionar.

El Ieepp empezó a funcionar en el año 2003 en Nicaragua y obtuvo su personería jurídica en 2004. Durante los 15 años en el país ese instituto ha destacado por su trabajo académico y por realizar seguimiento e investigaciones en materia presupuestaria y de transparencia de la función pública.

Congelan cuentas

El régimen de Daniel Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias del Ieepp, siendo esta la segunda organización no gubernamental (ONG) intervenida por la dictadura orteguista en menos de diez días.

La primera fue el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), que dirigía la activista Ana Quirós.