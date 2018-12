Festival Teen Nicaragua | Keyling Valle Luna quiere justicia para Nicaragua

Keyling Elizabeth Valle Luna se define como una chavala perseverante, entregada y de buen corazón. “Me gusta ir al gimnasio, compartir con mi familia, amigos y salir a caminar al aire libre”, dice la estudiante de quinto año.

De aquí a 15 años se ve como una mujer entregada a Dios, de éxito, preparada y con una hermosa familia. Su amiga ideal es esa persona sincera e incondicional, expresa esta joven fan del actor Mario Casas.

Sobre la situación que atraviesa Nicaragua considera que han sido muchas adversidades por las que ha tenido que pasar Nicaragua a través de la historia, “porque la población en general hemos sufrido económica, moral y personalmente esta crisis de alguna manera… mi solidaridad con todas aquellas familias que han perdido un ser querido”, expresa esta chica.

¿A qué edad piensas que las chicas deben tener su primer novio?

Creo que no existe una edad definida, depende del nivel de madurez que tenga la chica y de la educación que le han brindado los padres. Considero que es muy importante la confianza con los padres y sí deben saberlo.

¿Cuál crees que son los principales problemas que afrontan Nicaragua y los jóvenes?

Los principales problemas que afrontamos los jóvenes es la falta de seguridad e inestabilidad para cualquier actividad que queramos realizar, como salir, asistir al centro de estudio, la libertad de expresión, el dolor causado a las familias nicaragüenses y los diversos daños económicos a todos sus sectores, daños a la población de carácter social y moral.

Si pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?

Uno de ellos sería la paz y justicia para Nicaragua. Segundo, pedirle a Dios más tiempo de vida para mi papá, siento que me faltó aprender mucho más de él. Tercero, que todos conozcan a Dios.

¿Qué causa social te interesaría apoyar?

Con mi familia destinamos un dinero mensual para apoyar a familias de escasos recursos, nos gusta ayudar y bendecir a otros con lo poco que Dios nos ha dado, pero también me gustaría apoyar a personas con discapacidad, adopción de niños desamparados y reforestación.

¿Qué tan importante es la belleza dentro de una competencia como esta?

Es importante ya que por eso es un concurso de belleza, pero también va a depender del concepto de belleza que tenga cada persona. Considero también hay que enseñar lo bella que somos por dentro.

Preguntas rápidas:

Comida: chancho con yuca.

Deporte: natación.

Red social: Twitter.

Color favorito: celeste turquesa.

Película: Bajo la misma estrella.

Materia de clase favorita: Biología.

La clase no favorita: Informática.

No me gusta: que hablen de mí a mis espaldas.

Invitaría a mi cumpleaños: a Eugenio Derbez.