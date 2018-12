Fenifut decide futuro de Henry Duarte el 20 de diciembre

La espera termina la próxima semana. El 20 de diciembre el ejecutivo de la Fenifut se reúne por última vez en el año para tocar varios puntos en agenda y quizás el más importante sea la renovación o finalización del contrato del técnico costarricense, Henry Duarte, como seleccionador nacional.

El 15 de enero acaba el contrato de Duarte, quien comenzó en el cargo en 2015 logrando importantes avances futbolísticas en la Azul y Blanco y mejores resultados en las selecciones sub-20 y sub-17. A pesar de todo eso, hay un grupo de la Fenifut que duda sobre su continuidad.

“No puedo hablar sobre si será renovado o no, eso lo decidirá el comité ejecutivo el 20 de este mes que nos reunimos”, señaló Manuel Quintanilla, presidente de la federación. Ese mismo discurso dio hace un poco más de una semana cuando se le consultó sobre el futuro del entrenador costarricense, quien tiene a la Selección de Futbol en los puestos de clasificación para su segunda Copa Oro consecutiva, siempre y cuando gane el último duelo de la Liga de Naciones.

Mucho recelo

Quintanilla no dio mayores detalles al respecto, tampoco quiso pronunciarse a título personal, una postura importante que podría incidir al momento de decidir en el ejecutivo: “No puedo hablar si hay interés mío o del ejecutivo de renovarlo o no, eso no lo sabemos hasta que nos reunamos, aún no hemos hablado sobre eso”.

Se conoció que los miembros del comité ejecutivo de la Fenifut ya tienen una copia del contrato de Duarte para analizar los términos del mismo y decidir si debe renovar. También se sabe que algunos están de acuerdo que continúe como seleccionador, en cambio otros tienen dudas. El técnico costarricense ya manifestó al ejecutivo su deseo de seguir y mejorar algunos aspectos organizativos para un mejor desarrollo.

Todo está en las manos del ejecutivo. Al parecer existen muchas dudas de dejar a Duarte, porque han tomado el tema con mucho recelo. Si todos fueran en la misma línea, su confirmación se hubiera dado hace tiempo; sin embargo, esta espera quizás apunte al fin de su ciclo.