Cheslor Cuthbert con un emotivo adiós de los Yaquis en México

El bigleaguer nicaragüense Cheslor Cuthbert jugó el pasado jueves su último partido con los Yaquis de Ciudad Obregón, de la Liga Mexicana del Pacífico, en donde se ganó el respeto y cariño de los aficionados con su carisma y entrega, más allá que no logró poner cifras de impacto.

Cheslor se fue de 4-0 y cometió su décimo error de la temporada en el juego de su despedida, y en su cuenta de Instagram dedicó unas emotivas palabras.

“El momento más difícil de mi estadía en México ha llegado. Terminó mi jornada con los Yaquis de Ciudad Obregón, la ciudad que me ha regalado tanto amor cada día que ha pasado. Es aquí adonde volví al beisbol después de momentos difíciles de salud durante este año. Quiero decirles que me quedo muy corto en agradecimiento a la dirigencia de los Yaquis por abrirme las puertas para jugar el deporte que amo y en la posición que me gusta, a los coaches por su paciencia y trabajo arduo, y naturalmente a todos mis compañeros de equipo. Extrañaré sobre todo el cariño de estos fanáticos que me hicieron sentir valioso todo el tiempo a pesar del duro inicio. Le doy gracias a Dios sobre todas las cosas, por esta nueva vivencia. Feliz Navidad a todos. Tomaré un descanso para luego enfocarme en la temporada 2019 con el favor de Dios”, expresó Cheslor en las redes sociales.

El nica tuvo un lento inicio a la ofensiva con los Yaquis, pero poco a poco fue agarrando el paso y al momento de su partida, estaba en el noveno lugar de la liga en la lista de los mejores empujadores, con 30, y décimo en el ranking de jonroneros con seis.

Cheslor deja la LMB con promedio de bateo de .239, con 51 hits en 213 turnos, en 56 partidos. Conectó siete dobles y seis jonrones, además anotó 26 carreras y remolcó 30, con 18 bases por bolas y 35 ponches. También robó una base.

Fue un año difícil para el nica, para quien se esperaba fuera todo lo contrario, porque tenía vía libre para jugar todos los días con los Royals de Kansas City en las Grandes Ligas, pero además que no aprovechó la oportunidad inicial, también se lesionó la espalda y pasó la mayor parte de la campaña recuperándose.

Eso motivó a los Royals y al nica a buscar un lugar en donde jugar en la temporada baja y los Yaquis no dudaron en contratar al talentoso y todavía joven toletero nica.

Tras pasar la barrera de los 200 turnos al bate, los Royals valoraron que era suficiente para Cheslor por este año y lo enviaron a descansar.

Cuthbert solamente jugó 30 partidos este año en las Mayores y tuvo promedio de .194 (103-30) con tres jonrones y siete empujadas. También estuvo en Triple A en seis juegos bateó de 17-4 para .236, con un vuelacercas y cuatro remolques.

¿Qué le espera?

La primera meta de Cheslor Cuthbert en 2019 debe ser permanecer saludable, para competir por el puesto de tercera base titular de los Royals de Kansas City en las Grandes Ligas.

Cheslor ha mostrado mucha disposición por jugar con la Selección Nacional en el Torneo Eliminatorio Panamericano de Sao Pablo, a finales de enero, pero esta por verse si tendrá el permiso de Kansas City.

Acumulando las cifras de Grandes Ligas, Ligas Menores y México, Cheslor tuvo un raquítico 2018: .225 de promedio (333-75) en 92 juegos, con 10 jonrones y 41 carreras empujadas.