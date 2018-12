Douglas Farah: En Nicaragua “impera un Estado criminal”

El investigador estadounidense Douglas Farah, experto en temas de defensa y seguridad en el Hemisferio, dijo que las acciones que promueven Daniel Ortega y Rosario Murillo para reprimir a la población son indicativos que en Nicaragua “impera un Estado criminal”.

Farah se refiere a la organización de grupos paramilitares que actúan contra el pueblo en coordinación con la Policía.

La valoración de Farah se da días después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual reveló los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen desde abril pasado.

Farah conoce Nicaragua y ha investigado a Alba de Nicaragua, SA, la empresa venezolano-nicaragüense a través de la cual se ha canalizado la millonaria ayuda enviada a la dictadura desde el chavismo.

Crímenes de lesa humanidad

Según el documento del GIEI, el Estado de Nicaragua ejecutó “crímenes de lesa humanidad” entre el 18 de abril y 30 de mayo, cuando ocurrieron al menos 109 asesinatos.

Las muertes fueron consecuencia de una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado, según el informe que fue acogido inmediatamente por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Las protestas en Nicaragua han sido reprimidas con brutalidad por la dictadura, lo que ha sido cuestionado también por Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump ha sancionado recientemente a la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, por corrupción y abusos a los derechos humanos. Lo mismo hizo con su asesor de seguridad, Néstor Moncada Lau.

“Estados Unidos está identificando, diría yo, a los elementos del gobierno de Ortega con relaciones netamente criminales”, considera Farah.

Las sanciones ocurrieron a partir de una orden ejecutiva firmada por Trump, en la que se expresa que la situación de Nicaragua “constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza. La medida es una contestación a la violenta respuesta del gobierno de Ortega a las protestas que comenzaron en abril pasado”.

Afecta seguridad

Farah explicó lo que considera podría ser la visión del jefe de Estado norteamericano al firmar la orden específicamente para el caso del país centroamericano.

“Están viendo a Nicaragua como eje de factores criminales que afectan la seguridad no solo de Nicaragua sino de la región. Lo que están señalando es que lo que está pasando en cuanto (a) la violencia y violaciones a los derechos humanos. No es simplemente un problema interno de Nicaragua, sino que tiene un gran impacto en toda la región que contribuye a la migración. Es un problema que se está desbordando a Costa Rica, y (hay) factores y elementos criminales operando muy fuerte en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega. Es lo que están viendo ahí y tratando de tomar medidas para ver qué pueden hacer con la situación”, valoró Farah.

El experto explicó que la emergencia nacional es para lidiar con la amenaza descrita en la orden ejecutiva.

“Siempre hablaban del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), como un problema aparte dentro del hemisferio, pero ahora están viendo que todo está enlazado, (que) el Frente Sandinista y Daniel Ortega están muy relacionados con el Frente Farabundo Martí, de El Salvador, comparten los mismos mecanismos de lavado (de dinero), y los mismos métodos de criminalidad, están diciendo que ya no es un problema de seguridad nacional con el Triángulo Norte, toda la región está en peligro”, aseveró el investigador.

Las relaciones de Ortega con Rusia preocupan también a Estados Unidos.

“Nicaragua es el centro de todos los ataques cibernéticos que Rusia ya realiza en todo el hemisferio, es un problema enorme, es el centro de todos los esfuerzos para espiar no solo a EE.UU., sino a toda la región y a los enemigos políticos”, afirmó Farah.

Albanisa y las relaciones con Rusia

Douglas Farah, investigador estadounidense, dijo en septiembre del año pasado en el Senado de su país que Albanisa podría ser parte de una red de lavado de dinero de las FARC.

“Creo que están viendo que hay un factor de lavado de dinero muy grande de Albanisa, están muy preocupados en términos de la criminalidad y las ejecuciones que están realizando, la cercanía con Rusia y el crimen organizado que está entrando al país (Nicaragua), son factores”, aseveró el investigador.

Farah cree que la intención es ir al corazón de Albanisa con la reciente aprobación de la Ley Nica, que permitirá sanciones por corrupción al régimen nicaragüense y que no acceda a más recursos en los organismos multilaterales.

“Albanisa y Bancorp son el corazón financiero irregular, que no pasa por el Congreso (de Nicaragua), son fondos no auditables por el Estado que se han convertido no en una caja chica sino en una caja muy grande para la familia Ortega”, recalcó.