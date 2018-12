Senador Marco Rubio reitera advertencia de sanciones a militares nicaragüenses

El senador federal Marco Rubio advirtió este viernes nuevamente al Ejército de Nicaragua de que si participa en las acciones represivas que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población serán incluidos en las sanciones que promueve Estados Unidos contra funcionarios nicaragüenses involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y en corrupción.

“En el tema de los militares nicaragüenses hay que dejar muy claro que las fuerzas armadas existen para proteger al pueblo, no para atacarlo y que, si participan en oprimir al pueblo en vez de protegerlo, ellos también serán castigados a nivel individual y a nivel colectivo con las inversiones que han hecho en el fondo de retiro en la bolsa de valores de Estados Unidos”, afirmó el legislador estadounidense.

Rubio reiteró la advertencia a los militares durante una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) donde ofreció un resumen sobre las actividades realizadas en el 2018. En una reciente entrevista con LA PRENSA, Rubio dijo creer que existen probabilidades de incluir a altos militares en las sanciones.

“Si participa en la represión le serán aplicadas todas las sanciones a nivel político y económico”, sostuvo el senador Rubio y agregó “creo existe la gran probabilidad que sanciones también se van a encontrar en contra de militares a nivel individual y, posiblemente, hasta incluso lo que hayan invertido (a nivel institucional) en el extranjero para su retiro”, aseveró el legislador estadounidense.

“Sea quien sea, que participe o coopere en reprimir al pueblo nicaragüense se está exponiendo a sanciones económicas, (y revocación) de visas”, enfatizó Rubio.

Los cuerpos paramilitares que operan en Nicaragua al margen de la Ley y son financiados por el régimen sandinista, y lo hacen a vista y paciencia del mando de las fuerzas armadas en Nicaragua.

Continuará presión en 2019

Rubio adelantó que Estados Unidos continuará la presión contra la dictadura Ortega – Murillo durante el 2019. Y señaló que, aunque Estados Unidos y ningún otro país tienen una solución mágica para resolver la crisis en Nicaragua, continuarán las sanciones hasta que el régimen dictatorial deje el poder.

“Quisiéramos ver más participación de otros países presionando igual contra el régimen de Nicaragua y que nunca se acepte como legítimo lo que han hecho a ese país (Nicaragua). Y seguiremos presionando en el año nuevo, pero lo que nos corresponde a nosotros es asegurarnos que los responsables paguen por sus acciones y que sepan que hay más precio a pagar si continúan”, advirtió.

“El objetivo es castigar a los individuos responsables. No podemos permitir que las personas responsables por violar los derechos humanos estén viviendo una vida de multimillonarios de lo que se están robando, y es lo que hemos buscado como hacer a través de una serie de acciones que hemos tomado y que se van a seguir tomando contra individuos que rodean y ayudan a Ortega y Murillo, a llevar a este tipo de acciones, y seguir presionando a ese nivel”, recalcó Rubio. Agregó que existen sancionados del círculo de Ortega y Murillo que no pueden ingresar a Estados Unidos

“Ya hay individuos que rodean a Ortega y Murillo que no tienen derecho a entrar al país, que no pueden disfrutar de las propiedades que tienen acá, del dinero que tienen en las cuentas bancarias de Estados Unidos o del oeste, y seguiremos buscando oportunidades de castigar a esas personas hasta que abandonen el poder para no seguir violando los derechos humanos”, aseguró.

Al mismo tiempo reconoció la labor de resistencia que realizan los estudiantes y activistas en Nicaragua pese a la represión gubernamental.

“Felicitamos, reconocemos y admiramos mucho a los miles y miles de estudiantes y activistas dentro de Nicaragua que han enfrentado una serie de amenazas, asaltos, incluso la muerte por alzar la voz contra ese régimen”, expresó.